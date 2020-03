Fermeture de la frontière entre la Mauritanie et le Mali

Dans un communiqué rendu public ce mardi 24 Mars 2020 et dont une copie est parvenue à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a annoncé la fermeture de la frontière entre notre pays et la République du Mali. Cette mesure a été décidée en commun accord par les deux présidents des deux pays.

Voici le texte intégral de ce communiqué :