Le Président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue tunisien

Le Président de la République M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu, mardi soir, un appel téléphonique du Président tunisien Son Excellence Kais Saied.

Les deux présidents ont abordé les relations bilatérales existant entre les deux pays et les voies et moyens susceptibles de les développer et de les renforcer au service des intérêts des deux peuples frères.

Les deux Président ont également passé en revue la situation sanitaire particulière que vit actuellement le monde.

Dans ce cadre, ils ont échangé les points de vue sur les meilleures voies susceptibles de faire face à ce grave problème sanitaire caractérisé par la propagation accélérée du coronavirus mutant « Covid-19 » et les moyens permettant de limiter sa propagation.

L’entretien entre les deux présidents a porté également sur la situation internationale de façon générale et, particulièrement, sur les relations entre les Etats du Maghreb arabe.