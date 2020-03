MIEUX Vaut prévenir que guérir

« Les équipes de l’Ong nationale ECODEV devant l’Hôtel de Ville de N’diago (commune) se préparent à démarrer une opération de distribution du Savon et de l’eau de Javel, dans toute la commune et ce au profit de plus de 1000 familles, dans le cadre de la réplique (prévention) à donner à la pandémie du Coronavirus.

Les équipes commencent par l’île de M’Boyo, lieu le plus exposé étant en face de Saint-Louis où un cas du coronavirus a été trouvé.

Je profite de l’occasion pour féliciter l’Ong Ecodev, en général, et particulièrement ses responsables locaux Melainine Ould Bouthiah (santé) et Weddou (eaux) pour leur dévouement et leur engagement sans faille. »

Source : Page facebook de : Boyidiel Ould Houmeid, député et maire de la commune de N’Diago via courrierdunord.com/