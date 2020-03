Cellou Dalein : “j’ai entendu un baron du système dire que Chérif Abdallah est Mauritanien…”

Le chef de file de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo a confié mercredi 25 mars lors de la conférence de presse du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) que c’est le président Alpha Condé qui est en train d’instaurer la division entre les Guinéens alors qu’il a été adopté par la Haute Guinée.

“J’ai entendu un baron [Amadou Damaro Camara] du système dire que Chérif Abdallah [président du Groupe organisé des hommes d’affaires, Goha) est Mauritanien. Pourquoi il ne s’est pas adressé à Alpha Condé? Oui parce que Chérif Abdallah est à Daka, à Labé. Moi, j’ai été à son baptême tout jeune avec mon père. Pourquoi, il ne s’est pas adressé à Alpha Condé parce que si le père de Chérif Abdallah est venu de la Mauritanie, le père d’Alpha Condé est aussi venu d’ailleurs”, lâche Dalein Diallo. Ajoutant que ”la Guinée est généreuse et l’a accepté sans jamais lui opposer l’origine de ses parents. La Haute Guinée l’a adopté. On a même dit qu’il est né à Baro pour faciliter les choses. Mais lui, il est en train de nous diviser, on ne peut pas lui accepter cela. Il a trouvé les Guinéens unis parfois dans la souffrance et dans la joie, il faut que nous restions unis“.

Par ailleurs de souligner: “j’ai toujours dit que le problème de l’unité nationale c’est Alpha Condé. Désormais, il faut qu’on se mobilise pour mettre fin à sa dictature qui met en cause, non seulement, les acquis démocratiques, mais aussi l’unité de notre nation”.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22

Mediaguinee