Guidimakha : Appel à l’action contre le COVID-19

Plus que tout autre région de la Mauritanie, le Guidimakha se trouve être le plus exposé a la pandémie du COVID-19, en raison de sa position transfrontalière et de sa vocation migratoire principalement orientée en Europe, épicentre de la pandémie.

Les OSC du Guidimakha souscrivent entièrement au plan de préparation et de riposte en cas d’épidémie du nouveau coronavirus publié le 20 février 2020 par les pouvoirs publics, et selon lequel « Les relais communautaires (santé animale et humaine) et des associations à base communautaire participent à la surveillance, à la prévention, la sensibilisation et à la prise en charge des cas qui relèvent de leurs compétences et sont impliqués dans la mise en œuvre du présent plan ». Dans cette optique, il est attendu que ce plan de réponse soit coordonné avec les acteurs de la société civile afin de maximiser l’efficacité de la portée des messages diffusés par le Ministère de la Santé.

Soutenons également les pouvoirs publics d’avoir pris des décisions courageuses, telles que :

Interdiction des rassemblements publics (prières à la mosquée, cérémonies ou évènements sociaux) ;

Instauration du couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national ;

Fermeture des frontières avec les pays limitrophes…

Autant de mesures quoique utiles pour le bien-être et la santé des populations ont néanmoins des répercussions négatives sur les activités économiques qui se sont fortement ralenties et provoqué ainsi des pertes de revenus, surtout au sein des populations les plus vulnérables (restaurateurs, boulangers, transformatrices de céréales …).

Pour contribuer à ce sursaut national, les OSC du Guidimakha communiqueront régulièrement des information utiles et actualisées à la plateforme mise en place afin d’amener les populations à prendre des décisions conséquentes pour se protéger et adopter des comportements positifs pour éviter les risques de contagion liés à la pandémie du Covid-19.

Il s’agit là d’un appel à l’action pour accompagner ce plan de riposte, en vue d’enrayer la propagation du COVID-19 et atténuer son impact.

La responsabilité de protéger les populations à travers la mise en chantier d’une communauté virtuelle composée de relais communautaires, de points focaux des coopératives féminines, des associations des jeunes et le groupe des pasteurs. Cette plateforme en ligne est le principal moyen d’Information pour Informer, Éduquer et Communiquer pour l’adoption de nouveaux comportements positifs.

Mais il convient d’indiquer que ces mesures de précaution ont eu pour effet le ralentissement des activités économiques, compliquant davantage une situation déjà fragilisée depuis plusieurs années, suite à une succession des chocs :

Insécurité alimentaire et nutritionnelle : La Wilaya du Guidimakha, jadis « Grenier du pays » connait des crises récurrentes ayant aggravé les difficultés d’accès à la nourriture, avec comme conséquence immédiate la montée des taux de l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle. L’enquête SMART conduite en 2018 révèle que le Guidimakha enregistre les taux de MAS et MAG les plus élevés du pays, soit respectivement 4.1% et 18.8 1. Concernant l’insécurité alimentaire, l’enquête FMS conduite en Septembre 2018 note que plus de 38% de la population est en insécurité alimentaire. Enfin, les résultats édités par le Cadre Harmonisé en Novembre 2018 indiquent que 64 776 personnes sont en insécurité alimentaire. L’épuisement des ressources fourragères et la surconcentration d’animaux venus d’autres régions du pays menacent la survie du cheptel animalier.

Flambée des prix de denrées alimentaires : la fermeture des frontières avec les pays limitrophes de la région ainsi que l’interdiction des foires hebdomadaires auront des incidences sans aucun doute sur les prix.

Pauvreté : selon les dernières données publiées par l’EPCV, en 2014, le Guidimakha enregistre le taux de pauvreté le plus culminant du pays supérieur à 40%.

Santé : d’après le système d’information sanitaire de la Wilaya, les pathologies les plus dominantes sont les Infection Respiratoires Aigües, les maladies hydriques (le paludisme, la diarrhée, bilharziose).

Assainissement et hygiène : l’enquête MICS 2016, seuls 22% des ménages en milieu rural ont accès à l’assainissement.

Problème d’accès à l’eau potable : la Stratégie Nationale pour un Accès Durable à l’Eau et à l’Assainissement à l’horizon 2030, indique que la Wilaya du Guidimakha fait partie des régions les plus confrontées au problème d’accès à l’eau potable.

Inondation : Les populations de la région ne se sont pas encore relevées du choc des inondations 2019 qui ont à la fois decimé le cheptel ainsi que les productions agricoles.

Devant cette situation alarmante, les OCS du Guidimakha recommandent aux populations de respecter scrupuleusement les mesures préventives édictées par le Ministère de la Santé et qui seront traduites dans toutes les langues nationales en info line.

Nous recommandons également à nos autorités de veiller à :

 Ravitailler les boutiques EMEL en denrées alimentaires de base ;

 Accélérer la mise en place du programme pastoral spécial ;

 Soutenir urgemment les ménages vulnérables dont les activités ont été compromises par la pandémie ;

 Réserver une attention toute particulière à la prise en charge des enfants et des FEFA compte tenu du taux élevé de la malnutrition dans la Wilaya.

Liste des OSC signataires

Union des Coopératives des femmes du Guidimakha (UCFG)

Association pour le Développement Intégré du Guidimakha (ADIG)

Association pour une Initiative de Développement de l’Environnement (AIDE)

Action pour la Santé et le Développement (ACSADE)

Association Mauritanienne pour le Développement et l’Alphabétisation (AMDA)

Association pour la Prospérité des Femmes du Guidimakha (APFG)

Association Towvigh

Association Mauritanienne pour la Promotion des Adolescents (AMPA)

Association Les Amis de la Santé Avagh

Association Elwava

Groupe Recherche Action pour le Développement Durable (GRADD)

Association Pour l’Education et Promotion Sociale (APEPS)

Association Djalaw

Association Nationale pour le Développement et la Biodiversité (ANDB)

L’Authentique