La commune de Tevragh Zeina distribue des quantités de produits alimentaires et de désinfection

La commune de Tevragh Zeina a lancé, jeudi matin, une campagne de sensibilisation pour limiter la propagation du coronavirus, sous la supervision du maire, M. Taleb Ould Mahjoub.

La campagne a été aussi l’occasion pour la distribution de produits alimentaires et de désinfection sur les familles à revenus limités.

Cette campagne vise en outre à désinfecter les mosquées de la moughataa, un certain nombre de services régionaux et des lieux de confinement des personnes suspectées. Elle a aussi pour but de distribuer des auto-collants indiquant les voies de prévention contre la propagation de la pandémie.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le maire de la commune a indiqué que la distribution de ces produits s’inscrit dans le cadre d’un plan mis en place par la commune pour limiter la propagation du coronavirus.

Il a appelé les populations de la commune à respecter strictement les instructions du ministère de la santé et l’ensemble des mesures prises par le gouvernement dans ce sens.