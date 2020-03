Le ministère des Affaires islamiques annonce la suspension de la prière du vendredi sur l’ensemble du territoire national

Le ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel a annoncé, dans un communiqué rendu public ce jeudi, que la prière du vendredi est suspendue sur

l’ensemble du territoire en raison de la situation sanitaire actuelle et en réponse à la demande de nombreux d’Ulémas et d’Imams qui se sont fondés sur le saint Coran et la Sunna et sur les différentes autres sources du droit musulman.

Par ailleurs, le ministère appelle l’ensemble des fidèles à observer scrupuleusement les consignes et recommandations en matière de prévention contre le fléau du coronavirus afin d’en éviter la propagation.