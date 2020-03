L’Association des Maires de Mauritanie salue les mesures prises par le Président de la République

L’Association des Maires de Mauritanie a salué les mesures annoncées dans le discours du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

L’association a annoncé, aujourd’hui vendredi, dans un communiqué dont l’AMI a reçu une copie que les maires contribueront au Fonds de Solidarité Sociale et de Lutte contre le Coronavirus à hauteur de 100 000 MRO chacun.

Le communiqué ajoute qu’en réponse à l’appel du Président pour un sursaut national contre le coronavirus, les maires ont organisé dans leurs communes respectives des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la pandémie et les moyens de sa prévention.

Le communiqué est ainsi libellé :

« En réponse à l’appel de Son Excellence Monsieur le Président de la République en vue d’un sursaut national contre la pandémie du coronavirus qui a envahi le monde, les maires de Mauritanie se sont inscrits, chacun au niveau de sa circonscription, dans la campagne de sensibilisation et de mobilisation sur les dangers du coronavirus et les moyens de sa prévention et continueront cette action jusqu’à ce que la menace de l’épidémie soit éliminée.

L’Association des Maires salue l’ensemble des mesures annoncées dans le discours du Président de la République et annonce la contribution des maires au Fonds de Solidarité sociale et de Lutte contre le Coronavirus à raison de 10 000 MRU soit 100 000 MRO chacun. »

Pour l’Association,

La présidente par intérim,

Alya Mint Menkouss