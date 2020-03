Mauritanie : l’Etat va prendre en charge les factures d’eau et d’electricité des plus pauvres

Dans un discours à la nation, le Président de la République , Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a annoncé mercredi à Nouakchott, la création d’un fonds national de solidarité sociale pour lutter contre le coronavirus et ses conséquences. Ce fonds déjà doté de 25 milliards MRO sur ressources publiques est ouvert aux contributions volontaires.

Et, parmi les mesures annoncées, l’allocation d’un montant de 5 milliards MRO à l’appui de 30 mille familles et la prise en charge des factures d’eau et d’électricité par le Trésor public pour les familles pauvres pendant 2 mois.