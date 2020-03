Coronavirus: 13 nouveaux cas confirmés ce samedi 28 mars au Maroc, le bilan grimpe à 358

© Copyright : DR

Treize nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 358 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé sur son portail ce samedi matin.

Le nombre de décès et de rémissions n’a pas changé. On dénombre toujours ce samedi matin 23 décès et 11 guérisons.

La nouveauté, c’est le nombre de tests de dépistage effectués ces trois derniers jours. Alors qu’il peinait à dépasser le seuil de 1000 tests depuis trois semaines, le nombre de personnes dépistées au coronavirus s’élève désormais à 1813 ce samedi matin. En dépit de cette augmentation, le nombre de tests de dépistage effectués au Maroc demeure très bas.

Vendredi 27 mars, le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration a annoncé l’allocation de 2 milliards de dirhams (MMDH) pour le renforcement du dispositif médical et ce, dans le cadre du Fonds spécial pour la gestion de la Pandémie du Coronavirus (Covid-19). Ce montant a servi essentiellement à l’achat d’équipement médical et hospitalier (1.000 lits de réanimation, 550 respirateurs, 100.000 kits de prélèvements, 100.000 kits testeurs, équipement de radiologie et imagerie…), indique ce ministère. L’acquisition de 100.000 kits de dépistage va renforcer considérablement la capacité du pays à faire des tests de dépistage pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

Rappelons que le Maroc a proclamé l’état d’urgence sanitaire, entré en vigueur le vendredi 20 mars dernier, à 18 heures. Un projet de décret fixant les modalités de cette situation exceptionnelle a été adopté, le dimanche 22 mars, par le Conseil de gouvernement. Le gouvernement a prévu la levée de ce confinement forcé le 20 avril. Mais l’évolution de l’épidémie au Maroc pourrait conduire à durcir davantage le confinement et à le prolonger bien au delà de cette date.

Le Maroc n’est pas le seul pays qui a appelé sa population à rester à la maison. Le nouveau coronavirus contraint plus de trois milliards de Terriens à se calfeutrer chez eux.



La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 25.000 personnes dans le monde, selon un comptage effectué par l’AFP à partir de données officielles, ce vendredi 27 mars à 14h30 GMT.

Au total, 25.066 décès ont été recensés, dont une nette majorité en Europe (17.314). Avec 8.165 morts, l’Italie est le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 devant l’Espagne (4.858) et la Chine (3.292), foyer initial de la contagion. Au moins, 547.034 cas d’infection ont été officiellement comptabilisés dans le monde depuis la fin du mois de décembre 2019.

