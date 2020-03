Titulaires d’une bourse canarienne à l’aéroport de Banjul, Gambie, le jour de leur retour à Gran Canaria. ATTRIBUÉ E AUX ÎLES CANARIES MAINTENANT

La crise de COVID-19 tronque le rêve africain de dizaines d’étudiants canariens: « J’espère que nous pourrons revenir »

Claudia Guerra avait une bourse à l’Institut Pasteur, qui travaille sur un test pour détecter le coronavirus en dix minutes: «C’était une belle opportunité. Maintenant, on parle beaucoup de recherche, mais la science doit toujours demander l’aumône »

« L’Afrique, pourquoi pas. » Espérant approcher un continent voisin et souvent inconnu, 41 jeunes de Gran Canaria ont décidé de se lancer en février dans le programme de bourses d’Afrique de l’Ouest promu par le Conseil de l’île et la Fondation universitaire de Las Palmas (FULP).

Cependant, son expérience a été écourtée du jour au lendemain face à l’urgence sanitaire qui frappe l’Espagne et, depuis quelques semaines, les pays africains. Tous les universitaires qui se trouvaient en Gambie, au Sénégal, en Mauritanie, au Maroc et au Cap-Vert sont déjà revenus sur l’île. Ils n’ont pas encore eu le temps d’assimiler leur retour ni l’état d’alerte dans lequel le pays se trouve depuis deux semaines. , mais ils partagent tous un souhait clair: « J’espère que nous pourrons revenir ».

Claudia Guerra Marrero a étudié la biologie, a fait le Master en maladies tropicales et santé publique et a obtenu une bourse pour travailler à l’Institut Pasteur de Dakar. Un laboratoire de recherche associé à l’Organisation mondiale de la santé qui travaille à la création d’un test capable de détecter le coronavirus en dix minutes. Quelques jours avant le retour, l’atmosphère à l’Institut est restée calme.

Biologiste Claudia Guerra dans un laboratoire de l’Institut Pasteur au Sénégal. ATTRIBUÉ AUX ÎLES CANARIES MAINTENANT

«Là, ils doivent faire face à la dengue, au choléra et ils ont également eu l’épidémie d’Ebola. Ils m’ont dit, soyez calme car nous y sommes», se souvient Claudia. En outre, il souligne que des mesures ont été prises à l’avance sur place, comme la fermeture du trafic aérien ou des universités et des écoles alors qu’il y avait 26 personnes infectées. « Ils ont vu ce qui allait arriver, et ils ont prévu de profiter du fait que les problèmes climatiques rendent difficile la prolifération d’un virus de cette nature ».

Pour Claudia, le retour « a été difficile ». C’était l’occasion qu’il attendait toute sa vie. « Maintenant, on parle beaucoup de l’importance des chercheurs, mais la réalité est que pour les diplômés de carrières scientifiques, obtenir un poste, c’est comme entrer dans un tank piranha. Une goutte de sang tombe et nous y allons tous », dit-il. Le biologiste souligne que les institutions scientifiques doivent toujours « implorer l’aumône » pour continuer leur travail. « C’est très agréable de dire qu’il faut miser sur la R&D, mais sans recherche il n’y a pas de développement », défend-il. Malgré cela, au cours de sa brève expérience au Sénégal, il a réussi à faire en sorte que l’Institut Pasteur lui propose un séjour de six mois pour l’avenir.

La biologiste Claudia Guerra lors d’un repas avec ses collègues de l’Institut Pasteur au Sénégal. ATTRIBUÉ AUX ÎLES CANARIES MAINTENANT

La société de conseil dans laquelle une autre boursière, Ana Guersi, effectuait des stages qui lui ont permis de continuer à travailler électroniquement jusqu’à fin avril. « Tout a été très rapide », explique-t-il. En quelques heures, et selon les recommandations du ministère des Affaires étrangères, ils ont dû se rendre à l’aéroport de Dakar pour prendre le dernier vol vers Banjul, passer la nuit en Gambie et repartir le lendemain pour les îles Canaries. Ce jeudi 26 mars, le dernier boursier encore en Mauritanie est arrivé à Gran Canaria.

Le Conseil de Gran Canaria a déclaré que quatre jeunes ont décidé de revenir de leur plein gré depuis le début de la crise. Une fois l’état d’alerte décrété, la société a décidé de rapatrier le reste par prévention: « Leurs pays n’étaient pas des zones à risques, mais il y avait la possibilité de fermer l’espace aérien ». Dans les deux cas, l’institution a supporté les frais. L’architecte Laura Hechavarría, qui a effectué son stage dans une entreprise de construction et d’immobilier en Gambie, souligne qu’elle les a rassurés de savoir que tout le monde avait une assurance maladie qui les couvrirait en cas de besoin. Cependant, ils craignaient que les carences du système de santé ou une éventuelle pénurie n’entraînent des violences ou des émeutes dans les rues.

Les six boursiers canariens qui ont effectué leur stage en Gambie. ATTRIBUÉ AUX ÎLES CANARIES MAINTENANT

traduit de eldiario.es