Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a annoncé l’interdiction de tous les types d’échanges et de transit de personnes entre les wilayas du pays, à compter de demain, dimanche 29 mars, à midi exactement.

Dans une déclaration rendue publique aujourd’hui samedi par le département lequel explique que cette décision est intervenue après la découverte de deux nouveaux cas de coronavirus à Nouakchott et Kaédi.

Voici le texte intégral de ce communiqué :

« Suite à l’évolution récente de la situation de la pandémie du Coronavirus Covid-19, après découverte de deux nouveaux cas, le premier concerne l’épouse de la personne infectée venue récemment de France et dont le cas a été annoncé il y a deux jours, tandis que l’autre concerne un citoyen de la ville de Kaédi rentré récemment du Sénégal, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation porte à la connaissance des citoyens qu’il a été décidé, à compter du dimanche 29 mars 2020n à 12 heures, l’interdiction des trafics et des mouvements de personnes entre les wilayas, à l’exception du personnel de la santé, des camions de transport de marchandises et des missions des services publics essentiels (Eau, Electricité, Télécommunications, etc.).

Dans le même ordre d’idées, nous rappelons que le maintien de la liberté de circulation et de passage à l’intérieur des frontières de chaque Wilaya s’inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à faciliter la vie quotidienne du citoyen dans ces circonstances particulières.

Au moment où nous attirons votre attention sur la gravité de la situation actuelle avec ce que cela implique en termes de précautions à prendre, nous invitons chaque citoyen à assumer pleinement ses responsabilités et demandons à tous de faire preuve de civisme pour apporter une contribution positive aux efforts déployés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre cette pandémie.

En tout état de cause, les autorités administratives et nos forces armées et de sécurité agissent en étroite collaboration et en toute responsabilité et détermination afin d’assurer l’application stricte de cette décision pour préserver la sécurité de nos concitoyens et des personnes résidant dans notre pays.

L’interdiction des échanges et du transit de personnes s’applique aux trois wilayas de Nouakchott comme une seule entité

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a annoncé également que les trois wilayas de Nouakchott seront traités comme une seule entité, s’agissant de l’interdiction des échanges et du transit à mettre en œuvre à partir de demain, dimanche à 12 heures.

Cette annonce est intervenue lors d’une mise au point faite par le ministère au sujet de son précédent communiqué n ° 008 du 28 mars 2020 relatif à l’interdiction de tout type d’échanges et de passage de personnes entre les wilayas du pays décidée suite aux récents développements concernant la propagation du coronavirus et la découverte de deux nouveaux cas dans notre pays.

Il convient de noter que le personnel médical et les équipes techniques relevant des services vitaux (eau, électricité, communication, etc.) et les camions de transport de marchandises ne sont pas concernés par cette interdiction.