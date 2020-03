Le Premier ministre appelle les citoyens à faire des sacrifices et à s’adapter à la situation consécutive à la pandémie du COVID-19

Le Premier ministre, M. Ismail Bedda Cheikh Sidiya, a insisté sur la nécessité de consentir des sacrifices et de s’adapter aux nouveaux impératifs qu’impose la propagation du coronavirus à travers le monde, précisant que l’exigence d’adaptation avec le nouveau contexte implique des citoyens une rupture avec certains comportements et pratiques et une prise de responsabilité individuelles et collective, le moment étant celui de la solidarité et du sacrifice.

Au cours de la réunion des présidents des commissions issues du Comité interministériel chargé du suivi de la propagation du COVID-19, le Premier ministre a indiqué que, sur instruction du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui est soucieux de la santé et de l’intérêt des citoyens, le gouvernement a très tôt fait face à la menace pandémique du COVID-19, notamment à travers la constitution d’un Comité interministériel qui regroupe l’ensemble des secteurs concernés, et la prise d’une série de mesures préventives qui ont permis d’enregistrer des résultats concrets.

Il a souligné que la réunion des présidents des commissions issues du Comité interministériel, et qui se tient régulièrement, vise à faire le point sur les actions conduites au cours des dernières journées, de déterminer les difficultés qui ont émaillé l’exécution du plan d’action gouvernemental contre le COVID-19, d’examiner la situation sécuritaire, économique et sanitaire, d’évaluer les mesures prises dans ce sens et d’examiner plusieurs autres importantes dispositions.

Le Premier ministre a fait observer que la récente adresse du Président de la République à la Nation constitue la référence de base pour faire réagir efficacement à ce fléau, dans la mesure où il comporte des orientations claires, des appels pertinents et des mesures précises et pratiques à large impact positif sur les citoyens, en particulier les plus démunis parmi eux.

M. Ismail Bedda Cheikh Sidiya a déclaré que le Président de la République a décidé d’instituer un comité chargé du suivi de l’exécution des mesures et des dispositions énoncées dans ce discours pour s’assurer de leur impact positif rapide sur les populations cibles.

Il a révélé que le gouvernement prendra très prochainement d’importantes mesures concernant les déplacements urbains et interurbains, précisant qu’elles seront annoncées en temps opportun et qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’adaptation de la réaction en fonction du palier d’évolution du fléau.

Le Premier ministre a remercié les citoyens pour avoir réagi positivement aux décisions prises et aux recommandations faites, même si certains n’ont pas observé la limitation des déplacements alors que c’est justement que celle-ci est le principal rempart contre la pandémie. Il a rappelé l’appel adressé par le Président de la République aux citoyens pour qu’ils restreignent leur sorties et leurs déplacements aux seuls cas de nécessité absolue.

Il a ajouté que parmi les mesures pour éviter les déplacements et les regroupements non indispensables, figure celle qui a consisté à instruire l’administration à réduire le niveau de présence des fonctionnaires en ne faisant appel qu’au strict minimum pour assurer le fonctionnement constant des services essentiels pour les citoyens.

M. Ismail Bedda Cheikh Sidiya a appelé le secteur privé et tous les employeurs à prendre des dispositions similaires.

Le Premier ministre s’est réjoui du vaste élan national de solidarité et de la participation des citoyens aux efforts déployés par les pouvoirs publics, précisant que cet élan s’est illustré de façon éclatante par cette déferlante de contributeurs au Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus ; fonds qui permettra de faire face avec les moyens appropriés aux conséquences économiques et sociales de la situation consécutive à la pandémie.

HMS