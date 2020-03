#Mauritanie: Le Fonds National de Solidarité institué en Mauritanie dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la pandémie du coronavirus du Covid-19 suscite un large élan d’adhésion au sein de la classe politique.

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

Général à la tête de troupes en guerre contre un ennemi invisible, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani fait don de 3 mois de salaires, ce qui devrait correspondre à un montant d’environ 19.000 dollars multiplié par 3, soit 57.000 dollars. Lui emboîtant le pas, les ministres donnent chacun un mois de salaire. Dans le même temps, Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi, ancien président, va verser trois mois de sa pension, soit l’équivalent d’un peu plus de 5000 dollars, selon la presse de vendredi. Jeudi, l’ancien chef d’État a exprimé un soutien total à une série de mesures annoncées par le président Mohamed Cheikh Ghazouani, dans le cadre d’un plan visant à contenir et atténuer, les effets sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie de Covid-19 sur les populations et l’économie mauritanienne. Il comporte notamment une contribution de l’Etat de 67 millions dollars, pour la création d’un Fonds National de Solidarité ouvert à la participation de toutes les bonnes volontés.

Une annonce faite à travers un message à la nation délivré dans la nuit du mercredi au jeudi. Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi a été président de la République Islamique de Mauritanie entre avril 2007 et août 2008. Il a été renversé par un putsch à l’instigation du général Mohamed ould Abdel Aziz, le 6 août 2008.

notre correspondant à Nouakchott Cheikh Sidya

