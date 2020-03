Mauritanie: deux nouveaux cas d’infection à coronavirus, portant le total à cinq.

La Mauritanie annonce que le nombre de personnes infectées par Corona est porté à 5 .

Le ministre mauritanien de la Santé, Mohamed Nedhirou Ould Hamed, a annoncé aujourd’hui, samedi, deux nouveaux cas d’infection à coronavirus, portant le total à cinq.

Le ministre a indiqué, dans un communiqué de presse, que les deux cas étaient isolés et qu’une mise en service médicale avait eu lieu, appelant tous à respecter les mesures de sécurité et de prévention approuvées par les autorités compétentes.

Pour cela, le gouvernement mauritanien a décidé d’empêcher la circulation des personnes et des voitures entre les provinces mauritaniennes (wilayas), à partir de midi demain, dimanche, pour empêcher la propagation du coronavirus.

Notons qu’après sa première apparition à Wuhan, en Chine, en décembre dernier, le nouveau coronavirus s’est propagé dans au moins 176 pays et territoires, selon les données compilées par la Johns Hopkins University, basée aux États-Unis.

Les données montrent que plus de 598 000 cas ont été signalés dans le monde depuis décembre dernier, avec un nombre de morts supérieur à 27 700 et plus de 131 700 récupérations.

En Mauritanie, les autorités ont progressivement mis en place une batterie de mesures dans une réplique préventive à la propagation du COVID-19. La prière du vendredi a été suspendue et le gouvernement a acquis 4 laboratoires mobiles qui seront déployés dans le pays pour rapprocher les tests des citoyens.