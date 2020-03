Les villes de Nouakchott et de Kaédi ont été entièrement bouclées suite à l’apparition de cas de coronavirus. Ce bouclage couvre tout les périmètres urbains de ces deux villes.

S’agissant de Nouakchott, le périmètre concerné est limité à l’Est par Tivirit, au Sud par Touerje, au Nord par Toueila et 7 km au nord de l’échangeur qui se situe au niveau de l’aéroport de Nouakchott Oumtounsi.

Cette mesure de bouclage s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la prolifération du Covid-19 et s’articule conformément à la politique de transparence rigoureuse observée par les pouvoirs publics dans la gestion de la situation actuelle.

Par ailleurs, ne pas perturber le cours de vie des citoyens et préserver les canaux par lesquels s’expriment la solidarité sociale, les bureaux de change et de transfert d’argent ont été exclus de la liste des commerces et activités visés par la décision de fermeture.

D’autres activités et prestations pourraient ultérieurement bénéficier, en cas de besoins, des mêmes dispositions d’exception.