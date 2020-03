COMMUNIQUE DE PRESSE

Coronavirus (COVID-19) en Mauritanie : Point de la situation au 29 mars 2020

Nouakchott, Mauritanie, 29 mars 2020/ — La situation de la pandémie du Coronavirus en Mauritanie à la date du 29 mars 2020 se présente comme suit :

Cas Confirmés : 5

Nombres de décès : 0

Nombre de personnes confinés : 679

20 autres passagers (Nouveaux) du vol Air France du 15 Mars 2020 ont été identités et confinés dans un Hôtel,

Cas détectés en ce jour : 2 l’un concerne un contact à haut risque du troisième cas confiné récemment rentré de France et l’autre concerne un habitant de Kaédi venant du Sénégal.

Le confinement de 19 personnes qui ont été en contact avec le cas 5 à Kaédi,

Le Numéro vert 1155 a reçu 11604 appels dans la journée du 27 Mars 2020 dont 9512 ont été traités.

L’interdiction du trafic et des mouvements des personnes entre les Wilayas, à l’exception des déplacements à caractère médical, le transport des marchandises et les missions des services publics essentiels à compter du 29 mars 2020 à 12 H.

Réduction de la présence du personnel dans les administrations, les limitant aux services de base. Le secteur privé et les opérateurs sont encouragés à appliquer les mêmes mesures.

Acquisition d’un premier lot de matériel médical en provenance de chine.

SOURCE

Ministère de la Santé