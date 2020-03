Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et le ministère du Commerce et du Tourisme ont annoncé la fermeture de tous les commerces sur l’ensemble du territoire national à compter du 29 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre.

Selon le communiqué conjoint des deux ministres précités, dont copie est parvenue à l’AMI, cette décision intervient à l’issue de la réunion tenue samedi par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avec les présidents et les membres des commissions chargées de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19.

Cette décision, qui vise à prévenir de nouveaux cas de contagion, excepte les magasins des produits alimentaires et les commerces de détail.