Son Excellence le Président de la République,M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s’est réuni, ce samedi après-midi au palais présidentiel, avec les présidents et membres des commissions issues du Comité interministériel chargé du suivi de la propagation du COVID-19, en présence du premier ministre, M. Ismail Bedda Cheikh Sidiya, du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, de la ministre conseillère à la Présidence de la République, et des chefs d’État-major des forces armées et de sécurité.

Au cours de la réunion, il a été procédé à l’évaluation de la situation actuelle sur l’ensemble du territoire national et à l’examen des récentes évolutions.

De même des instructions ont été données afin que la vie des citoyens ne soit pas perturbée, que l’approvisionnement des marchés soit régulièrement assuré en denrées alimentaires de première nécessité, que les prix demeurent stabilisés et que toute tentative de spéculation soit évitée pour que le pouvoir d’achat des consommateurs soit préservé.

Le Président de la République a, par ailleurs, appelé au traitement diligent de tous les problèmes auxquels les équipes médicales et les structures en charge de la logistique font face pour leur trouver rapidement les solutions appropriées.

Il a appelé, également, à intensifier les actions de sensibilisation et de mobilisation pour développer les réflexes de précaution et de vigilance chez les citoyens afin qu’ils prennent conscience de l’ampleur des dangers consécutifs à la prolifération éventuelle de cette pandémie.