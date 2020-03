43% des Français se disent satisfaits du président de la République, contre 32% fin février. Son plus haut niveau depuis avril 2018.

La cote de popularité d’Emmanuel Macron est en hausse de 11 points sur un mois et celle d’Edouard Philippe de six points, conséquence probable de la crise du coronavirus, selon une étude Ifop* parue dans le JDD. 43% des Français se disent satisfaits du président de la République (36% « plutôt satisfaits », 7% « très satisfaits »), contre 32% fin février. Il s’agit de son plus haut niveau depuis avril 2018.

LIRE AUSSI >> Dépistage du coronavirus: rattraper le retard, vraiment ?

Le chef de l’État gagne des points dans toutes les catégories d’âge, en particulier chez les plus de 65 ans (+17). Il fait également un bond significatif auprès des sympathisants des Républicains (de 29% d’avis favorable à 56%) et d’EELV (de 26 à 40%). Les électeurs de Marine Le Pen au premier tour de 2017 sont désormais 30% à être satisfaits, contre 19% fin février.

42% d’avis favorables pour Edouard Philippe

Le Premier ministre recueille quant à lui 42% d’avis favorables (36% de « plutôt satisfaits »), contre 36% il y a un mois. Ce sondage suit la tendance observée dans plusieurs études publiées cette semaine, qui constataient un « ralliement des Français derrière l’exécutif en temps de crise ». Une progression comparable à celle de François Hollande après les attentats de 2015 et à celle de Jacques Chirac après ceux du 11 septembre 2001.

En revanche, des sondages ont montré que la confiance des Français dans l’exécutif pour faire face à l’épidémie de coronavirus baisse fortement depuis plusieurs jours. Le sondage publié dans le JDD ne teste pas cette question.

L Express Politique