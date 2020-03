Voici notre rubrique « Bonjour, Afrique » :

Deux nouveaux cas de COVID-19 confirmés en Mauritanie

NOUAKCHOTT — Deux nouveaux cas d’infection au COVID-19 ont été déclarés vendredi soir par le ministre mauritanien de la Santé, le Dr Mohamed Nedhirou Ould Hamed, ce qui porte le bilan du COVID-19 à 5 cas dans le pays. Selon le ministre, il s’agit de deux cas importés.

Sénégal: le nombre total de cas confirmés passe à 130 avec 11 nouveaux cas

DAKAR — Le nombre de contaminations au COVID-19 s’élève à 130 cas, avec la détection de 11 nouveaux cas confirmés, a annoncé samedi le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. M.Sarr a déclaré que ces nouvelles contaminations concernaient 2 cas importés, 8 cas-contacts suivis et un cas par transmission communautaire.

Le Mali signale 7 nouveaux cas de COVID-19 portant le total à 18

BAMAKO — Sept cas suspects d’infection au COVID-19 ont été testés positifs, a annoncé samedi matin le ministère malien de la Santé et des Affaires sociales au cours d’un point-presse. Le ministre malien de la Santé et des Affaires sociales, le professeur Michel Hamala Sidibé, a également fait savoir que le Mali avait reçu la vielle un don du gouvernement chinois et de la Fondation Jack Ma.

Afrique : le nombre de décès dépasse 117 alors que les cas confirmés grimpent à 3.924

ADDIS-ABEBA — Le bilan des décès dus à la pandémie de COVID-19 sur le continent africain a atteint 117 alors que les cas confirmés ont dépassé les 3.924 samedi, a révélé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC africain). Le CDC africain, agence spécialisée de l’Union africaine (UA), composée de 55 membres, a déclaré dans son dernier rapport de situation que les cas étaient répartis dans 46 pays africains.

