Le ministre de l’Équipement et des Transports, président de la Commission Logistique et Approvisionnement du comité ministériel chargé de la prévention contre la propagation de Coronavirus dans notre pays, M. Mohamed Ahmedou Mhaimid a supervisé, hier soir à Nouakchott, la levée de la quarantaine pour 40 personnes, dont deux étrangers, arrivés 15 mars à bord d’un vol d’Air France.

Ces voyageurs avaient été mis en quarantaine à l’hôtel Azalaï Marhaba dès leur arrivée à Nouakchott. Celle-ci est levée à l’expiration du délai stipulé par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information, le ministre a affirmé que ce groupe a été mis en quarantaine depuis son arrivée dans le pays en application des mesures de précaution prises par le gouvernement pour lutter fermement contre cette épidémie.

Il a expliqué que le comité ministériel chargé du suivi de la pandémie de Coronavirus, dirigé par le Premier ministre Ismail Bedde Cheikh Sidiya, a pris un ensemble de mesures de précaution pour protéger le pays contre ce fléau, à savoir la formation de comités ministériels, dont celui de la logistique et d’approvisionnement qui a pris des mesures pratiques pour fournir un logement aux personnes placées en quarantaine dans 17 hôtels.

Les pensionnaires sont mis dans de bonnes conditions, avec la fourniture des services nécessaires tout au long de leur quarantaine. Le ministre appelle tous ceux qui entrent au pays de contacter les autorités sanitaires et sécuritaires pour se protéger d’abord et, par la même occasion, protéger leur environnement social, et partant, la société.