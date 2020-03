En Mauritanie l’offensive tous azimuts contre le Covid 19 franchit un nouveau pallier avec les deux dernières mesures annoncées samedi par le gouvernement à savoir la suspension définitive de la circulation des personnes entre les différentes wilayas du pays et la fermeture de tous les marchés. Seuls demeureront ouvertes les commerces de détail proposant les denrées alimentaires.

C’est dans ce cadre que le Président de la République M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s’est réuni, ce samedi après-midi au palais Présidentiel, avec les Présidents et membres des commissions issues du Comité interministériel chargé du suivi de la propagation du COVID-19, en présence du Premier Ministre, M. Ismail Bedda Cheikh Sidiya, du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, de la Ministre conseillère à la Présidence de la République, et des chefs d’État-major des forces armées et de sécurité.

Au cours de la réunion, il a été procédé à l’évaluation de la situation actuelle sur l’ensemble du territoire national et à l’examen des récentes évolutions.

De même des instructions ont été données afin que la vie des citoyens ne soit pas perturbée, que l’approvisionnement des marchés soit régulièrement assuré en denrées alimentaires de première nécessité, que les prix demeurent stabilisés et que toute tentative de spéculation soit évitée pour que le pouvoir d’achat des consommateurs soit préservé.

Le Président de la République a, par ailleurs, appelé au traitement diligent de tous les problèmes auxquels les équipes médicales et les structures en charge de la logistique font face pour leur trouver rapidement les solutions appropriées.

Il a appelé, également, à intensifier les actions de sensibilisation et de mobilisation pour développer les réflexes de précaution et de vigilance chez les citoyens afin qu’ils prennent conscience de l’ampleur des dangers consécutifs à la prolifération éventuelle de cette pandémie.

A noter par ailleurs que le Comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la pandémie du coronavirus (Covid-19) a appelé à la limitation de la présence des travailleurs sur leurs lieux de travail, à l’exception des forces armées et de sécurité, du secteur de la santé et des services de production et sans que cela porte préjudice aux salaires et avantages sociaux des travailleurs ou à la sécurité du travail.

Le comité précité a ajouté dans une circulaire rendue publique, ce samedi, par le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration, que les administrations publiques, les institutions et les sociétés privées doivent s’adapter avec les nouvelles dispositions et les mesures de précaution pour empêcher la propagation de cette épidémie de manière à assurer la continuité des services publics et à préserver l’intérêt général du pays.

Le comité a indiqué que le but de cette mesure préventive est de contribuer à la lutte contre le coronavirus en réduisant au maximum possible le risque de contagion en milieu de travail, soulignant à cet égard que les pouvoirs publics comptent sur ceux qui seront seulement utiles pour assurer la continuité du service public, tout en les félicitant à l’avance pour leur patriotisme et leur sens du devoir.

À cet égard, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l’administration, Dr Camara Saloum Mohamed, a exhorté l’administration à faire preuve de sens de responsabilité et de patriotisme et à la solidarité entre les différentes administrations publiques et les entreprises privées soumises au Code du travail et à la convention collective afin d’assurer le respect de ces mesures préventives qui entrent en vigueur immédiatement après la publication de cette circulaire.

Deux nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en Mauritanie, a annoncé samedi matin à Nouakchott, le Ministre de la Santé, Nedhirou Ould Hamed. Il s’agit de la femme d’un ressortissant Mauritanien venu de France et dépisté positif il y a deux jours et d’un Mauritanien rentré du Sénégal par un passage au niveau de Kaédi (430 kilomètres au sud-est de Nouakchott).

Ces deux nouveaux cas portent à cinq le nombre total de personnes portant le virus déjà découvertes en Mauritanie et qui comprennent deux étrangers (un homme et une femme). Dans un bulletin quotidien contenant les résultats détaillés sur le Coronavirus publié ce samedi 28 Mars, le Ministère mauritanien de la santé annonce que 679 personnes confinés en ce jour.

B.G

Lakoom Info30 mars 2020