Son Altesse Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abu Dhabi et commandant adjoint suprême des forces armées des EAU, s’est entretenu au téléphone avec le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani , et ils ont évoqué ensemble les relations bilatérales et les moyens de les améliorer dans tous les domaines, ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt mutuel.

Au cours de cet appel téléphonique, Son Altesse Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan et le président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani ont également discuté des derniers développements de la propagation du coronavirus, COVID-19, dans la région et dans le monde en général.

Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan a souligné, selon WAM l’approche des Émirats arabes unis pour coopérer et soutenir toutes les communautés qui ont besoin d’aide pendant ces moments difficiles auxquels le monde est actuellement confronté.

Il a prié Allah le Tout-Puissant pour la sécurité du peuple mauritanien et de tous les peuples.

Pour sa part, le Président de la Mauritanie a remercié Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan pour son soutien continu à la Mauritanie et lui a adressé ses meilleurs vœux ainsi qu’au peuple frère et ami des EAU.