La Mauritanie a passé commande, les 27 et 28 mars 2020, pour la fourniture d’équipements médicaux d’un montant de 5 M$. Le ministère de la Santé a en effet passé commande moins de 24 heures après l’allocution du président de la république, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani qui, dans un discours à la nation en date du mercredi 26 mars, a fait part de son intention d’allouer 64,88 M$ à l’acquisition d’équipements médicaux et de médicaments à fin de lutter contre la pandémie du coronavirus.

Les marchés attribués de gré à gré portent sur la fourniture de produits de désinfection-détection ; fourniture, installation et mise en service de radiologies ; d’équipements de protection et de détection ; d’équipements de réanimation et de laboratoires. Mais aussi sur l’acquisition des lits de réanimation et d’ambulances. Le ministère de la Santé a en effet attribué un marché de fourniture de 11 ambulances dont le délai d’exécution est de six (6) semaines.

Les marchés attribués profitent surtout à l’Etablissement El Kheir, lequel est chargé de la fourniture ; de l’installation et de la mise en services des équipements de réanimation et de laboratoire pour un montant de 1,4 M$ et qui dispose d’un délai de sept (7) jours pour exécuter son contrat. El Kheir basé à Nouakchott et qui dispose d’une solide expérience en matière fourniture de matériels médicaux est talonné par Dircoma, entreprise privée établie également à Nouakchott, attributaire de deux marchés d’un montant global de 1,35 M$. Dircoma est chargé de la fourniture, de l’installation et de la mise en service des équipements et de détection destinés aux structures sanitaires dans l’immédiat. La société GLP vient en troisième position avec quatre contrats d’un montant d’un peu plus d’un million de dollars. Depuis le début de la pandémie du Sars-Cov 2 ou Covid-19 à nos jours, la Mauritanie a connu cinq cas de personnes infectées dont deux ont été déclarés guéries dimanche 29 mars.

financialafrik