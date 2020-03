La Mauritanie et la Chine sont entrés de nouveau, en cette journée du mardi 31 mars courant, dans une étape de renforcement effectif de leur coopération exemplaire, avec le début d’exécution de la dernière phase du protocole d’accord signé entre les deux parties le 20 septembre 2017 et relatif au financement de la République Populaire de Chine de la réhabilitation et l’équipement de l’hôpital de l’Amitié d’Arafat, au sud de Nouakchott.

L’évènement très important a été rehaussé par la présence distinguée du ministre de la Santé Dr Nedhirou Ould Hamed et l’Ambassadeur de Chine accrédité à Nouakchott SEM Zhang Jianguo.

L’exécution de ce projet va permettre de développer davantage les services de cet établissement sanitaire érigé dans le cadre de la coopération Sino-mauritanienne.

La mise en œuvre de la dernière phase avait été officiellement lancée le 23 juillet 2018, rappelle-t-on.

Le présent volet s’articule autour de deux axes principaux à savoir les infrastructures et les équipements.

L’axe des infrastructures financé à hauteur de 246 millions nouvelles ouguiyas comporte la révision du système électrique pour renforcer les capacités de l’énergie utilisée par l’hôpital de l’Amitié, des travaux de plomberie, des bâtiments, la climatisation, les murs de clôture …etc.

Le second axe d’une enveloppe de 55 millions nouvelles ouguiyas porte sur le scanner dont les barrettes seront multipliés par 8 soit 16 par rapport à celui en service à l’hôpital de 2 barrettes seulement.

Faut-il rappeler ici que la réalisation de cet ambitieux projet permettra de redynamiser le rôle de cette institution sanitaire vital et à forte affluence, grâce à laquelle, la pression sur les autres hôpitaux de la capitale se trouve fortement désengorgée.

Ces acquis s’inscrivent par ailleurs dans cette exemplaire coopération mauritano-chinoise, qui date de l’indépendance du pays et qui est restée fidèle même au temps du coronavirus.

En effet et c’est bien de le rappeler pour illustrer cette coopération ancrée dans les temps, la Chine a accordé récemment à la Mauritanie une aide précieuse dans sa lutte contre la pandémie dont 20.000 kits de dépistage, 100.000 masques et 1.000 combinaisons médicales de protection.

Deux autres lots comprenant une quantité d’équipements de protection et de matériels de dépistage du Covid-19 devront arriver dans les jours à venir

Autant dire que quelle que soit l’évolution de la situation internationale, les deux peuples avancent toujours la main dans la main et les relations entre les deux pays manifestent toujours une forte dynamique de développement.

