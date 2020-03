Le nouveau coronavirus se propage dans les pays africains où plus de 5 000 cas de nouveaux coronavirus ont été signalés en Afrique à ce jour.

Le corvid19 a tué pas moins de 180 personnes. Hier, les premiers décès sont signalés en Tanzanie et pour la première fois en Mauritanie. La Sierra Leone a confirmé elle aussi, le premier cas d’infection. Des dizaines de pays du continent africain ont mis en place des mesures strictes pour freiner la propagation des infections.

Si l’Afrique est pour le moment le continrent où la mortalité due à l’infection du coronavirus demeure la moins élevée , des actions sont plus qu’évidentes pour contenir le virus lequel pourrait être nuisible et dévastateur pour les populations. De nombreux pays africains ont fermé leurs frontières, imposé des mesures de confinements stricts et des couvres feux aux populations.

Au Sénégal comme chez moi en Mauritanie, les Ministres de la Santé renouvellent à la population leur appel au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.