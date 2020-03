Mauritanie: Remise d’un centre pour les maladies infectieuses construit par la Chine

Un centre pour le traitement des maladies infectieuses construit par la Chine a été réceptionné ce mardi par le ministère mauritanien de la Santé, a appris Xinhua de source officielle.

Des réfections effectuées au niveau de l’Hôpital de l’Amitié (construit par la Chine) ont été également réceptionnées par le ministère de la Santé.

Le centre, faisant partie du Centre hospitalier national de Noaukchott, est composé de deux étages, et « comprend plusieurs pavillons d’une capacité de 30 lits, des laboratoires de grande et de moyenne dimension, ainsi que des appareils de radiologie », a précisé la source officielle.

« La réhabilitation de l’Hôpital de l’Amitié concernait des bâtiments administratifs, une pharmacie centrale, des salles multifonctionnelles, un service du personnel et des équipements médicaux », a indiqué cette même source.

« Les infrastructures et les équipements sanitaires réceptionnés étaient importants pour la Mauritanie, particulièrement en cette période, et traduisent la solidité des relations d’amitié historique entre la Mauritanie et la Chine », a indiqué le ministre de la Santé dans une allocution prononcée lors de la signature du protocole de remise.

Selon lui, les équipements vont aider les équipes médicales à empêcher la propagation du coronavirus dans le pays.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine Zhang Jianguo a « salué le soutien du gouvernement mauritanien à la Chine dans sa lutte contre le coronavirus ». Il a enfin souligné que « l’appui de la Chine à la Mauritanie ne se limitera pas à ces infrastructures ». F

Source: Agence de presse Xinhua