Coronavirus : la France entre dans sa troisième semaine de confinement, et l’épidémie est toujours plus meurtrière

La plus forte hausse de décès a été recensée entre lundi et mardi – 499 morts de plus pour un bilan de 3 523 – alors que l’évacuation des malades pour soulager les régions les plus saturées continue.

Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 04h54, mis à jour à 14h35

La France entre dans sa troisième semaine de confinement pour empêcher la propagation de l’épidémie causée par le coronavirus, et le bilan humain de la crise sanitaire ne cesse d’augmenter. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, parle d’une « situation totalement inédite dans l’histoire de la médecine française ».

Selon les derniers chiffres officiels communiqués, mardi :