Coronavirus. Les mesures se durcissent partout en Afrique

A Brazzaville mardi matin, à quelques heures du confinement annoncé pour le soir même à partir de 20 heures, les habitants de la capitale se ruaient vers les supermarchés et boulangeries pour faire des provisions, mais aussi vers les gares routières pour rejoindre leurs villages. Conséquence : un billet pour Gamboma à 325 km au nord de Brazzaville est passé de 6.000 CFA à 15.000 CFA. Même situation au Nigeria où le président Muhammadu Buhari a décrété l’interdiction de tout mouvement à partir de lundi soir pendant au moins 14 jours dans les Etats de Lagos et Abuja qui enregistrent la grande majorité de la centaine de contaminations officiels – 135 cas et 2 décès.

Partout la question est posée : comment faire appliquer ces mesures extrêmes dans les quartiers populaires des pays touchés par le Convid-19 ? Et quelles solutions apporter aux habitants des grands villes ? A Lagos, des marchés de proximité ont été annoncés dans ces quartiers ainsi que la distribution de vivres à 200.000 foyers jugés particulièrement vulnérables.

En Afrique du Sud, des violences policières ont été condamnées par la ministre de la Défense Nosiviwe Mapisa-Nqakula et 3.000 militaires déployés pour faire respecter un confinement total dans le pays qui compte le plus grand nombre déclaré de contaminations au coronavirus. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a aussi annoncé le déploiement de 10.000 personnes chargées de repérer les personnes qui présentent les symptômes de la maladie. « Les personnes qui ont des symptômes seront envoyées dans des cliniques » pour être testées, a-t-il expliqué.

adiac-congo.com