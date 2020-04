Coronavirus : suivez l’évolution de la pandémie en Afrique

Africanews avec Agences

L’Afrique de plus en plus touchée par le nouveau coronavirus doit “se préparer au pire” selon l’OMS. Une quarantaine de pays du continent est désormais contaminée par le COVID-19, avec une forte augmentation ces derniers jours dans certains pays en particulier. Dans cet article qui est régulièrement mis à jour, nous faisons le point de la situation sur l‘évolution de la maladie en Afrique, et comment les Etats s’organisent pour y faire face.

La pandémie de coronavirus “s’accélère”. L’OMS appelle l’Afrique à “se réveiller” et se préparer au “pire”.

Des mesures drastiques sont prises par certains pays sur le continent pour endiguer l‘épidémie de coronavirus. Plusieurs ont décrété l‘état de catastrophe nationale.

Plusieurs nations expérimentent le traitement à base de la chloroquine sur ses malades.

Plus de 4 613 cas confirmés dans 48 pays pour plus de 131 décès en Afrique

Guérisons : Egypte (95), Algérie (65), Burkina Faso (31), Sénégal (27), Afrique du Sud (12), Maroc (15), Nigeria (8), Côte d’Ivoire (6), Cameroun (5), RDC (2), Namibie (2), Brazzaville (2), Tunisie (2), Ghana (1), Kenya (1), Congo, Somalie (1), Togo (1), Tanzanie (1), Angola (1).

Nombre de décès en Afrique

Egypte : 41

Algérie : 35

Maroc : 33

Tunisie : 8

RDC: 8

Burkina Faso : 8

Ghana : 4

Maurice: 2

Cameroun : 6

Soudan : 1

Gabon : 1

Gambie : 1

Nigeria : 1

Zimbabwe : 1

Cap-vert : 1

Niger : 1

Togo : 1

Kenya : 1

Afrique du Sud : 1

Mali : 1

Côte d’Ivoire : 1

Tanzanie : 1

Mauritanie : 1

Les pays touchés en Afrique

Afrique du Nord

*Algérie* : 584 *Égypte* : 656 *Libye* : 8 *Maroc* : 556 *Soudan* : 3 *Tunisie* : 8

Afrique de l’Ouest

*Bénin* : 6

Burkina Faso : 222 *Cap-Vert* : 4 *Côte d’Ivoire* : 168 *Gambie* : 3 *Ghana* : 136 *Guinée* : 4 *Guinée -Bissau* : 2 *Liberia* : 4 *Mali* : 4 *Mauritanie* : 2 *Niger* : 7 *Nigeria* : 111

Sénégal* : 162 *Sierra Leone* : 1 *Togo* : 30

Afrique centrale

*Angola* : 7 *Cameroun* : 193 *Centrafrique* : 3 *Congo* : 19 *Gabon* : 15 *Guinée équatoriale* : 12 *RDC* : 81 *Sao Tomé-et-Principe* : 0 *Tchad* : 3

Afrique de l’est

*Burundi* : 0 *Djibouti* : 11 *Érythrée* : 15 *Éthiopie* : 16 *Kenya* : 31 *Ouganda* : 33 *Rwanda* : 70 *Seychelles* : 7 *Somalie* : 2 *Soudan du Sud* : 0 Tanzanie 13

Afrique australe

Afrique du Sud : 1 292

Botswana : 3 *Comores* : 0 *Eswatini (ex-Swaziland)* : 9 *Lesotho* : 0 *Madagascar* : 23 *Malawi* : 0 *Maurice* : 94 *Mozambique* : 8 *Namibie* : 11

Zambie : 35 *Zimbabwe* : 7

Au Sénégal, la police accusée de violences excessives

Des défenseurs sénégalais des droits humains ont dénoncé mercredi les excès de violence imputés sur les réseaux sociaux aux policiers chargés de faire respecter le couvre-feu, entré en vigueur dans la nuit contre le coronavirus.

Le président Macky Sall a déclaré lundi l‘état d’urgence, assorti d’une interdiction stricte de circuler de 20H00 à 06H00 du matin pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Deux contaminés inculpés de tentative de meurtre en Afrique du Sud

Deux personnes atteintes du nouveau coronavirus ont été inculpées de tentative de meurtre en Afrique du Sud pour ne pas avoir respecté leur quarantaine de deux semaines, a annoncé mercredi le ministre de la Police, Bekhi Cele.

Un homme de 52 ans, rentré récemment de l‘étranger et contrôlé positif au Covid-19, “a continué de travailler dans son salon de coiffure”, a précisé le porte-parole de la police, Vish Naidoo.

Une liste de 27 personnes avec lesquelles il a été en contact, dans le salon et lors d’un mariage, est en train d‘être établie afin qu’elles puissent être testées.

Dans le deuxième cas, un touriste, testé positif alors qu’il était en vacances dans le parc national Kruger (nord-est), a ignoré les ordres de rester dans son hôtel et s’est rendu à Sainte-Lucie (nord-est) “où il a apparemment interagi avec un nombre inconnu de personnes”, a précisé Vish Naidoo.

Les deux suspects sont actuellement soignés à l’hôpital.

COVID-19 : nouveaux cas, nouveaux décès, état d’urgence, ruée vers la chloroquine

Le coronavirus poursuit son bonhomme de chemin en Afrique. En Côte d’Ivoire, 48 nouveaux cas ont été enregistrés mardi, faisant un total de 73 personnes touchées par le COVID-19. Au Nigeria, deux cas ont été signalés par les autorités sanitaires. Ce qui fait un total de 44 cas.

S’agissant des morts, le Cameroun a enregistré son premier décès lié au coronavirus, alors que le pays des Lions indomptables et toute l’Afrique ne s‘étaient pas encore remis de la douleur causée par la disparition de l’icône de l’afro-jazz, Manu Dibango décédé mardi dans la matinée.

Mais aux grands maux qui s’annoncent intenables, de grands remèdes. Pour des états africains, la chloroquine se présente désormais comme le deus ex machina. Le cas de la RDC et du Maroc qui estiment que l’antipaludéen pourrait faire l’affaire.

« Il est urgent en effet que soit produite une quantité industrielle de la chloroquine, qui semble avoir montré son efficacité jusqu‘à ce jour dans certains pays », a déclaré le président de RDC, Félix Tshisekedi dans une allocution télévisée détaillant de nouvelles mesures face à la pandémie, dont « l‘état d’urgence » et l’isolement de Kinshasa du reste du pays.

Manu Dibango est mort

La légende camerounaise de l’afro-jazz est la première célébrité mondiale à décéder des suites du virus. “Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible”, peut-on lire sur la page Facebook du chanteur, tenue par son entourage.

