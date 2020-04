Epidémie due au coronavirus dans le monde : le bilan s’alourdit avec plus de 43 000 morts

Le Monde avec AFP

Les jours passent et les chiffres donnent chaque fois plus le vertige : depuis son apparition, en décembre, dans la région de Wuhan, en Chine, la pandémie causée par le coronavirus a désormais tué plus de 43 000 personnes, selon un comptage de l’Agence France-Presse (AFP) datant du mercredi 1er avril.

Même s’il est sous-estimé faute de tests suffisants, le nombre de personnes contaminées a dépassé 865 000 cas (dont au moins 172 500 considérés comme guéris) dans 186 pays et, sur les cinq continents, les systèmes hospitaliers des pays les plus touchés peinent à faire face à l’afflux de malades.

L’Italie, l’Espagne et la France continuent, chaque jour, de publier des bilans de plusieurs centaines de morts, en espérant voir les premiers signes d’une décrue.

Comme le résume le chef des Nations unies, Antonio Guterres, il ne s’agit rien de moins que de « pire crise mondiale depuis que l’ONU a été fondée » il y a soixante-quinze ans.

Le Monde