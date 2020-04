Exploitations illégales des ressources au Sahara occidental : Le Front Polisario interpelle le Groupe Continental

«Des informations concordantes établissent que votre société entend renouveler un contrat avec le Groupe OCP (Office chérifien des phosphates). Je n’ai, bien entendu, rien à dire pour ce qui concerne vos activités sur le territoire du Maroc, mais il en va différemment lorsqu’il s’agit du territoire du Sahara occidental», a écrit lundi le membre de la direction politique du Front Polisario chargé de l’Europe et l’Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, dans une lettre adressée au Groupe Continental.

«Votre société, implantée en Europe, est entièrement soumise au droit européen, et si elle le viole, elle se place dans l’illégalité, et engage sa responsabilité», a ajouté M. Oubi Bouchraya Bachir. Or, souligne le responsable du Front, « un groupe de votre importance ne peut ignorer que selon les bases les plus établies du droit international, le Sahara occidental ne relève pas de la souveraineté marocaine, le Maroc imposant sa présence par la force militaire depuis 1975.Il y a une frontière entre les deux territoires et vous n’avez aucun droit de la franchir sans notre autorisation ». Le diplomate sahraoui a également rappelé au Groupe allemand que « sur le plan opératoire, vous êtes tenus de respecter les principes posés par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016, à savoir que le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts et séparés, que le Maroc n’y est pas souverain, mais seulement puissance militaire occupante en application de la IVe Convention de Genève». Le Front Polisario, seul interlocuteur De ce fait, insiste encore M. Oubi, «il ne peut y avoir d’activités sur le territoire qu’avec le consentement de son seul représentant, le Front Polisario, reconnu par l’ONU». «La prétendue administration marocaine du territoire, avec laquelle vous êtes en contact, n’a aucun droit pour délivrer des autorisations relatives à l’exploitation des phosphates, car la IVe Convention de Genève ne permet pas à la puissance militaire occupante d’exploiter les ressources du territoire occupé», a expliqué le responsable sahraoui. «En exerçant vos activités au Sahara occidental, vous intervenez sur un territoire qui est le nôtre, et vous participez à la spoliation de nos richesses, ce qui engage la responsabilité civile et pénale de votre groupe et de ses dirigeants», a-t-il dénoncé. M. Oubi Bouchraya Bachir a également souligné que si le Groupe veut entendre exercer une activité sur le territoire, le Front Polisario est son «seul interlocuteur» car, selon le droit international, «c’est le Polisario qui dispose du mandat de représentation». «Aussi, je vous demande de renoncer à votre projet ou d’entrer en contact pour négocier avec nous, et si vous le souhaitez par l’intermédiaire de nos avocats», a-t-il lancé. «J’attire solennellement votre attention sur le fait que nous mettons tout en œuvre pour faire répondre au mandat donné par notre peuple, à savoir faire rendre des comptes à ceux qui volent ses richesses, et entretiennent une économie de la colonisation qui ruine ses droits fondamentaux, et brise la vie des familles», a conclut le diplomate sahraoui. Récemment c’est l’Observatoire Western Sahara ressource Watch (WSRW) qui a demandé à Continental de clarifier la portée de ces négociations et si le nouveau contrat avec l’OPC allait limiter son engagement au Maroc proprement dit ou sera-t-il étendu de manière extraterritoriale au territoire non autonome du Sahara occidental. L’entreprise d’ingénierie, basée à Hanovre, a déclaré qu’elle négociait actuellement un nouvel accord avec l’OCP qui exploite illégalement les phosphates des territoires sahraouis occupés. L’Observatoire a rappelé à l’adresse de l’entreprise allemande qu’une grande partie du territoire du Sahara occidental est occupé depuis 1975 par le Maroc qui, de ce fait, ne dispose d’aucun droit d’exporter ce minerai. Le 16 mars dernier huit organisations allemandes ont appelé conjointement Continental à «se conformer à sa responsabilité d’entreprise et à ne pas apporter un soutien économique à l’occupation marocaine de parties du Sahara occidental, en violation du droit international». Chaque année, le Maroc exporte entre 1 et 2 millions de tonnes de ce minerai, en violation du droit international en l’utilisant aussi dans son lobbying politique afin de gagner le soutien d’autres pays à son occupation illégale. Le Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui, s’est toujours ouvertement opposé à ce pillage et l’a exprimé devant l’ONU à toute occasion, et aux entreprises concernées.

El Moudjahid