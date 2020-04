Journal de crise des blouses blanches : « Mais où sont passées les autres urgences ? »

« Le Monde » donne la parole, chaque jour, à des personnels soignants en première ligne face au coronavirus. Ils racontent « leur » crise sanitaire. Episode 9.

Ils travaillent à l’hôpital ou en médecine de ville, ils sont généralistes, infirmiers, urgentistes ou sage-femme : une quinzaine de soignants, en première ligne face à la pandémie de Covid-19, ont accepté de nous raconter leur quotidien professionnel. Chaque jour, dans ce « journal de crise », Le Monde publie une sélection de témoignages de ces « blouses blanches ».

« Nous sommes frappés par la vitesse à laquelle l’état de santé des patients se dégrade »

Nicolas Van Grunderbeek, réanimateur au centre hospitalier d’Arras (Pas-de-Calais). N. VAN GRUNDERBEECK

Nicolas Van Grunderbeeck, 44 ans, réanimateur au centre hospitalier d’Arras (Pas-de-Calais)

« Nous sommes inhabituellement seuls dans le service. Cela simplifie le travail, mais avec l’interdiction des visites, nous n’avons plus de relations directes avec les familles. Il n’est pas facile de maintenir le lien, car nous n’avons pas beaucoup de temps pour de longues conversations téléphoniques. Une entreprise de la région nous a offert des tablettes pour que les patients puissent échanger avec leurs proches une fois réveillés. Encore faut-il réussir à les réveiller… pas facile.

« Les séquelles peuvent être importantes après deux ou trois semaines sous ventilation. La fonte musculaire, notamment, est très rapide »

Nous sommes frappés par la vitesse à laquelle l’état de santé des patients se dégrade. Quand ils arrivent en réanimation ou aux urgences, certains n’ont quasiment plus de réserves d’oxygène, ce qui rend très délicate l’intubation. Nous n’avons que peu de temps pour placer la sonde d’intubation, car le taux d’oxygène dans le sang chute vite et dangereusement. C’est très stressant parce que nous pouvons vraiment perdre des malades dès ce moment-là. Cette pression, nous la paierons après. Il y a un vrai risque de stress post-traumatique chez les soignants, quelle que soit leur fonction.

Nous commençons aussi à penser à “l’après” pour nos patients : comment faire pour qu’ils récupèrent le mieux possible à la sortie de la “réa”, pour ceux qui y survivront ? Les séquelles peuvent être importantes après deux ou trois semaines sous ventilation. La fonte musculaire, notamment, est très rapide. Elle touche tous les muscles, y compris le diaphragme qui est mis au repos lors de la respiration artificielle, et s’atrophie. Au réveil ou plus tard, une partie des patients souffre aussi de troubles neuro-cognitifs. Il leur faudra plusieurs semaines, voire des mois de rééducation pour se remettre. Qui va s’en occuper ? »

« J’ai vu une infirmière qui pleurait en cachette, je partage son désarroi »

Vincent Carret, 55 ans, médecin urgentiste au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (Var)

Vincent Carret, urgentiste au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (Var) Vincent Carret

« Nous recevons des patients dans un état dramatique, l’imagerie des poumons – parfois entièrement blanche, ce qui signifie une inflammation généralisée – nous stupéfie. Les malades, maintenant informés, savent ce qui leur arrive.

« Le mythe de l’immortalité tombe, nous ne pouvons pas nous abstraire du fait que nous sommes sans cesse exposés »

Une dame de 93 ans me confiait : “Je vais mourir, mais ce qui m’angoisse c’est de mourir seule.” J’ai aussi discuté avec un prof, sans doute de philo, heureusement pas très malade et qui a pu rentrer chez lui, et nos échanges m’ont inspiré quelques réflexions.

Le corps médical est habituellement dans la toute-puissance, se croit quasi immortel et les patients se sentent ainsi rassurés, protégés. Aujourd’hui, nous sommes tout autant menacés que les autres, ce qui nous rappelle à notre devoir d’humilité mais accroît l’angoisse des patients.

J’ai vu une infirmière qui pleurait en cachette, je partage son désarroi. Nous avons tous l’habitude de vivre dans la tension technique mais sans crainte pour nous-mêmes. Là, le mythe de l’immortalité tombe, nous ne pouvons pas nous abstraire du fait que nous sommes sans cesse exposés. »

« Les personnels hospitaliers ont la peur au ventre mais font un travail incroyable »

Damien Pollet, 58 ans, médecin généraliste à Salins-les-Bains (Jura)

« Je suis malade depuis neuf jours. Samedi matin, la saturation en oxygène de mon sang s’est rapidement dégradée. J’ai appelé le 15, ils m’ont envoyé une ambulance. Je suis désormais hospitalisé au CHU de Besançon, dans le service des maladies infectieuses qui n’accueille que des Covid+ avec des formes plutôt sévères. Cet hôpital se transforme, petit à petit, en hôpital Covid. Les services de gastro et de dermato ont été vidés ou presque.

« Je voudrais rendre hommage aux personnels du CHU de Besançon, où je suis hospitalisé. Ces infirmières, par exemple, font un travail incroyable », témoigne Damien Pollet, médecin généraliste atteint du Covid Damien Pollet



« Femmes de ménage, aides-soignantes, stagiaires-infirmières, infirmières, internes, assistantes… je me rends compte qu’il n’y a que des femmes qui entrent dans ma chambre ! »

J’ai été placé sous oxygène et suis entré dans un protocole comprenant un antibiotique et du Plaquenil. Je suis impressionné par la qualité et le dévouement du personnel hospitalier. Ils ont la peur au ventre, mais font un boulot incroyable. Il y a des professions dont on parle peu : en particulier les femmes de ménage des hôpitaux et les manipulateurs radio. J’aimerais leur rendre hommage. Rendre hommage, par exemple, à cette aide-soignante qui, dans la nuit de dimanche à lundi, est venue changer mon lit que j’avais inondé de ma transpiration.

Une infirmière en pédiatrie s’occupe désormais de messieurs de 70 ans. Il y a une adaptabilité incroyable. Femmes de ménage, aides-soignantes, stagiaires-infirmières, infirmières, internes, assistantes… Je me rends compte qu’il n’y a que des femmes qui entrent dans ma chambre !

Pour l’instant, je sens que je vais m’en sortir. Mais j’avoue que l’annonce du décès de Patrick Devedjian samedi 28 mars, alors que quelques jours auparavant il disait sur Twitter être “fatigué mais stabilisé”, m’a foutu, sur le moment, un grand coup de flip. »

« Je suis retourné à l’hôpital tel le fils prodigue mais l’expérience a tourné court… »

Mathias Wargon, 53 ans, chef des urgences à l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

« Ce matin, je suis retourné à l’hôpital tel le fils prodigue. Après huit jours de confinement, je me sentais beaucoup mieux. Enfin, je le pensais. L’expérience a tourné court. A la sortie de la réunion de crise (décision de pousser au maximum le nombre de lits en réa maintenant qu’on a les respirateurs et d’y aller mollo avec la chloroquine), j’étais vidé. Les collègues – qui n’ont pas tiré la tronche lorsqu’ils m’ont vu rappliquer – m’ont gentiment conseillé de me calmer et de rentrer chez moi. Je suis toujours très, très, fatigué mais j’espère que la situation va s’améliorer et me permettra de reprendre pour de bon à la fin de la semaine. Là, je suis incapable de diriger un service.

Mathias Wargon, chef des urgences à l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) MATHIAS WARGON





« Beaucoup d’anciens internes ou externes sont venus prêter main-forte. Ils sont précieux. Ils savent comment ça fonctionne. L’hôpital repose encore une fois sur eux »

Le service était plus calme que d’habitude. Tout le monde était concentré sur ce qu’il avait à faire. Il n’y avait aucun patient dans les couloirs. Il faut dire que la vingtaine de patients aux urgences étaient tous gravement malades, tous atteints du Covid. Tous, sauf un, ivre mort. Je n’ai pas eu d’échange avec des patients. On ne discute pas quand on est sous oxygène. Nos salles de réanimation étant de plus en plus chargées, certains partent directement dans d’autres hôpitaux et parfois loin de Paris. La bonne nouvelle, et on en parle moins : une trentaine de patients sont aussi rentrés chez eux depuis le début de l’épidémie.

Parmi les collègues, il y avait des visages que je ne connaissais pas ou que je n’avais pas vus depuis longtemps. Pas à cause des masques que tout le monde porte désormais. Beaucoup d’anciens internes ou externes sont venus prêter main-forte. Pour remplacer des médecins malades ou en renfort. Ils sont précieux. Ils savent comment ça fonctionne. L’hôpital repose encore une fois sur eux. »

« Les soignants ont toujours du mal à demander de l’aide, les médecins particulièrement »

Frédérique Warembourg, 45 ans, psychiatre au CHU de Lille, responsable de la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) du département du Nord

« Je me suis confinée chez moi ce week-end, et ça m’a fait du bien ! La fin de semaine a été difficile : il a fallu tout réorganiser, certains de nos collègues ont été hospitalisés à cause du Covid… Vendredi, j’avais des capacités cognitives assez réduites. Du coup je ne suis pas allée à l’hôpital ni samedi ni dimanche. Je me suis ressourcée.

Frédérique Warembourg, psychiatre au CHU de Lille Frédérique Warembourg

« Ce qui est compliqué, c’est que lorsqu’on est oppressé par l’angoisse, on respire moins bien, ce qui augmente l’impression d’être malade du Covid »

Les appels commencent à arriver sur la plate-forme téléphonique d’écoute aux soignants Covid. Pas beaucoup de médecins parmi eux, surtout des aides-soignants et des infirmiers. Ça ne m’étonne pas : les soignants ont toujours du mal à demander de l’aide, les médecins particulièrement.

Lundi matin, j’étais référente sur la ligne téléphonique « débordement SAMU » – les appels “psy” que nous “reroute” le 15. Il y a beaucoup de crises d’angoisse, d’attaques de panique en lien avec la situation actuelle. Un médecin régulateur du SAMU fait tout d’abord une évaluation clinique, pour être sûr qu’il ne s’agit pas d’une détresse respiratoire, puis nous adresse une partie de ces appels.

Ce qui est compliqué, c’est que lorsqu’on est oppressé par l’angoisse, on respire moins bien, ce qui augmente l’impression d’être malade du Covid. Au téléphone, je pratique des techniques de gestion de stress : je parle calmement, doucement, j’essaie d’aborder avec mes interlocuteurs d’autres sujets que leurs symptômes. Une fois qu’ils sont apaisés, je fais un peu de psycho-éducation pour leur expliquer ce qu’on ressent lors d’une crise d’angoisse. »

« On risque de créer des clusters familiaux »

Laurent Carlini, 33 ans, médecin généraliste et urgentiste à Ajaccio (Corse)

« Cela fait six ans que je travaille aux urgences de l’hôpital d’Ajaccio, mais depuis le coronavirus, j’ai l’impression de travailler dans un nouveau service et d’être passé en infectiologie. On ne voit plus que des patients suspects de Covid, ou des cas positifs qui étaient retournés chez eux mais dont l’état s’est dégradé. C’est assez déstabilisant : où sont passées les autres urgences ?

« Le rapport aux patients change. L’arsenal de protection qu’on doit porter fait écran entre eux et nous »

Le rapport aux patients change lui aussi. L’arsenal de protection qu’on doit porter (lunettes, masque, charlotte, blouse…) fait écran entre eux et nous. Comme on a souvent de la buée sur nos lunettes, ils ne voient même plus nos yeux. Eux aussi portent un masque, donc on ne distingue plus l’expression de leur visage. Cela génère un rapport plus distant.

On doit aussi rester moins longtemps dans la pièce pour limiter les risques de contamination. Cela nous laisse moins de temps pour leur parler, même si on fait au mieux pour les rassurer. C’est frustrant pour les soignants, on n’est pas du tout habitués à ça.

Avec ce virus on est aussi confronté à un nouveau problème : quand un malade rentre chez lui, il risque de contaminer sa famille. On lui dit de s’isoler pendant quatorze jours, même en cas de suspicion, mais en pratique ce n’est pas toujours faisable. Difficile aussi de lui dire d’aller habiter ailleurs : où pourrait-il aller ? Cela risque de créer des clusters familiaux, mais pour l’instant on n’a pas de solution, on n’a aucun endroit où reloger ces malades. »

