Le ministre de la santé appelle le personnel du département à faire preuve de retenue

Le ministre de la santé, Dr Mohamed Nedhirou Ould Hamed, a adressé une circulaire au personnel de son département. Suite au constat de la diffusion à large échelle d’informations nuisibles à l’effort national de contrôle de la pandémie Covid-19, le ministre a mis en garde le personnel de la santé contre des propos inconsidérés susceptibles de nuire à l’action des pouvoirs publics à cet égard.

Le ministre a loué l’engagement et le travail mené avec dévouement et sérieux par le personnel de la santé dès le début de cette pandémie.

Il appelle ses collègues médecins à faire preuve de retenue et à se garder de diffuser des informations ou des avis allant à l’encontre de l’action du gouvernement, unique source en matière de santé.

Le ministre a averti que, dorénavant, à compter de la date de publication de ladite circulaire, soit le 30/03/2020, la diffusion de toute information en opposition aux efforts gouvernementaux à travers les médias ou les réseaux sociaux, sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur.

Le ministre appelle les médecins à éviter de diffuser de tels avis ou informations, d’autant que les groupes restreints ne sont pas étanches. Il en découle le risque évident que cela parvienne aux réseaux publics.