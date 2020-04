Le RFD rend hommage à feu Athié Mohamed El Mechri

« Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis« , Saint Coran, Al Fajr (27 – 30).

Le RFD a le profond regret d’annoncer à ses militants et sympathisants, ainsi qu’au peuple mauritanien dans son ensemble, le décès de l’intègre militant, de celui qui aimait le bien, du fidèle et loyal ami, Athié Mohamed El Mechri, survenu ce matin suite à un soudain malaise.

Ce douloureux évènement constitue une immense perte pour le parti, pour ses militants et pour la patrie toute entière, au service de laquelle le défunt n’a ménagé, depuis sa plus tendre jeunesse, aucun effort pour promouvoir son unité, sa prospérité et son développement, pour y asseoir la justice. Aussi est-il resté, jusqu’au bout, un vigoureux combattant face aux épreuves, fort et honnête, un homme modeste et un fervent défenseur de la vérité.

Bien que le parti et le pays ainsi que tous les militants pour le changement démocratique aient perdu, aujourd’hui, un pilier fondamental de ce combat, notre consolation réside dans le fait que le défunt ait vécu en homme intègre et honnête et qu’il nous ait quittés ainsi.

Puisse Allah, le Tout-Puissant, l’accepter en Son saint paradis, insuffler réconfort et patience à sa famille, ses amis et ses proches, et bénir son honorable descendance ;

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.

Nouakchott, le 09 Chaabane 1441 – 02/04/2020

Le Rassemblement des Forces Démocratiques

Avec le calame