Mauritanie : la Banque mondiale approuve un don de 5,2 millions de dollars de IDA pour soutenir la riposte à la pandémie de Covid-19

Mauritanie: la Banque mondiale soutient la riposte à la pandémie de Covid-19

Washington, 2 avril 2020 – Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un don de 5,2 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA)* afin d’aider la Mauritanie à renforcer les capacités de son système de santé pour anticiper et faire face à la pandémie de Covid-19.

Le Projet de riposte à la pandémie de Covid-19 renforcera les moyens de dépistage, isolement et prise en charge des patients atteints par le coronavirus afin de garantir une réaction rapide et d’enrayer la propagation de la maladie. Il contribuera également à préparer et renforcer le système de santé mauritanien et à réunir des informations scientifiquement fondées en temps utile pour appuyer les interventions sanitaires. Ce nouveau projet vient compléter une aide de 2 millions de dollars accordée à la Mauritanie dans le cadre d’une opération en cours —le Projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies (REDISSE III)— et destinée à soutenir le plan national de riposte au coronavirus.

«Le Groupe de la Banque mondiale reste déterminé à apporter une réponse rapide et modulable à la pandémie de Covid-19, en étroite collaboration avec le gouvernement mauritanien et d’autres partenaires intervenant sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)»expliqueLaurent Msellati, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Mauritanie. «Notre objectif consiste à renforcer les capacités de préparation et d’endiguement, mais aussi à améliorer le dépistage et la surveillance, tout en poursuivant la formation du personnel médical à la gestion des cas afin de protéger la population.»

Le Groupe de la Banque mondiale mobilise une aide rapide d’un montant de 14 milliards de dollars afin de renforcer l’action des pays en développement face à la pandémie de Covid-19 et accélérer la vitesse de rétablissement. Cet appui immédiat comprend des financements ainsi que des conseils et une assistance technique destinés à aider les pays confrontés aux conséquences sanitaires et économiques de la pandémie. IFC y contribue à hauteur de 8 milliards de dollars, avec des financements visant à aider les entreprises touchées par la pandémie et à protéger les emplois. La BIRD et l’IDA s’emploient à mettre à la disposition des pays une enveloppe initiale de 6 milliards de dollars pour financer la réponse sanitaire. En vue de fournir un soutien plus large et répondre aux besoins des pays, le Groupe de la Banque prévoit de déployer 160 milliards de dollars sur une période de 15 mois pour protéger les populations pauvres et vulnérables, soutenir les entreprises et favoriser le redressement de l’économie.

* L’Association internationale de développement (IDA) est l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis. L’IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Ses ressources bénéficient concrètement à 1,6 milliard de personnes. Depuis sa création, l’IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements est en constante augmentation et s’est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l’Afrique.

