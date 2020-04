Tiens donc, le salafiste Hassan Kettani sort de sa tanière pour nous livrer ses illuminations à deux sous !

Il n’en rate vraiment pas une pour tenter d’imposer au peuple marocain son idéologie restrictive de toutes les libertés, allant même jusqu’à blâmer ses concitoyens le fait de se divertir en ces temps d’Urgence Sanitaire.

Ce salafiste invétéré exploite cette situation de crise liée au COVID-19 pour nager à contre-courant en ne cessant de publier sur les réseaux sociaux des messages sarcastiques ou encourageant à la haine.

Ce hâbleur s’est même permis de jeter son venin sur son compte Facebook, en cafetant sur l’interdiction de prier dans les Mosquées en mettant en avant le maintien des rites religieux en Israël et que l’accomplissement des prières talmudiques puisent s’accomplir trois par jour devant le Mur des Lamentations, à la seule condition que le nombre de croyants de dépasse pas les 10 personnes.

Faux et archi faux, la partie intérieure du Mur des Lamentations a été fermée, à la mi-mars 2020, comme l’Église du Saint-Sépulcre. Cependant, l’esplanade extérieure du Mur des Lamentations est toujours ouverte et réservé à une poignée de juifs religieux du quartier.

Au-dessus du Mur des Lamentations, les lieux saints musulmans sont aussi inaccessibles. Ici, il est acquis qu’il n’ aura personne au mois avril 2020 pour fêter les Pâques juive et chrétienne et l’arrivée du mois Sacré de Ramadan.

Mais, ce faux dévot qu’est Hassan Kettani, ne s’est point arrêté à diffuser des mensonges, il a également semer, début avril 2020 des messages visant à troubler les citoyens marocains soumis à l’État d’Urgence sanitaire.

C’est ainsi que ce pourfendeur attitré des salafistes a appelé les citoyens marocains à boycotter les chaînes de télévisions, particulièrement 2M, et même conseillé à ses disciples de lire la presse nationale marocaine en affirmant que cette « presse de la honte n’a d’autre objectif que de se moquer des religieux, de leurs savants et de leur jeunesse ». Ce qui est totalement faux et archi faux.

C’est pourquoi, le voyou de Hassan Kettani, s’est étendu de tout son long dans la vulgarité pour qualifier de gougnafiers tous ceux qui font des commentaires ridicule et répugnants sur l’épreuve difficile que traversent les Marocains et d’affirmer que les « gens vertueux constituent une soupape de sécurité pour la société marocaine ». Non, mais il se prend pour le Prophète (SAW) ce Hassan Kettani.

Il a même reproché aux Marocains de se divertir pendant l’État d’Urgence sanitaire en accusant leurs enfants de suivre leurs cours à distance, de voir des films et de jouer des jeux avec leurs parents et leurs proches chez eux tout en critiquant avec une ironie sordide les décisions du Gouvernement marocain.

Il est certain, au vu des sorties médiatiques de ce Hassan Kettani, qu’il est urgent de l’enfermer dans un centre pour aliéner mentaux car son cas est extrêmement grave. Il se prend pour le Prophète (SAW). Puisse Dieu, le Très Haut,le châtier !

Ce Hassan Kettani commence à gonfler les pompes du peuple marocain par ses illuminations sataniques et ce, au moment où il a besoin d’un soutien sans faille en cette période difficile et il est temps de l’enfermer dans un zoo comme un singe. Le singe, lui au moins, est plus heureux que ce Hassan Kettani !

Farid Mnebhi.