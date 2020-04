Coronavirus. CAN 2021: Mauritanie-Maroc officiellement reporté

Le Maroc n’affrontera pas la Mauritanie lors de la prochaine date FIFA. L’instance mondiale a décidé de reporter tous les matchs internationaux de juin.

Un groupe de travail de la Fédération internationale de football (FIFA) a recommandé vendredi le report de tous les rencontres internationales prévues en juin en raison de la pandémie de coronavirus qui a stoppé la plupart des championnats nationaux de football à travers le monde.

« Le groupe de travail établi par le bureau du conseil de la Fifa pour évaluer les conséquences de la pandémie de Covid-19, et composé des dirigeants et secrétaires généraux de la Fifa et de toutes les confédérations continentales, a approuvé à l’unanimité une série de recommandations à l’issue de sa première réunion organisée par visioconférence », a indiqué l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué.

Parmi ses recommandations qui seront adoptées par la FIFA figurent donc le report des rencontres, masculines et féminines, programmées en juin.

Ainsi, la rencontre des Lions de l’Atlas face aux Mourabitounes mauritaniens n’aura donc pas lieu. Ce match, prévu en juin prochain, entre dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

La CAF avait déjà reporté les 3e et 4e journées desdits éliminatoires, programmées en mars dernier, en raison de la propagation du coronavirus.

sport.le360.ma

