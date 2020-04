Guidimagha: plus de 60 infiltrés illégaux arrêtés et confinés dans des hôtels de Selibabi

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, M. Mohamed El Moctar Ould Babah, wali mouçaid, par intérim du Guidimagha, a présidé, jeudi à Sélibabi, une réunion des autorités concernées par l’application des mesures décidées par le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour atténuer les conséquences sociales de la pandémie.

A cette occasion, le wali a appelé les services régionaux, les élus et les organisations de la société civile à la coordination des efforts entre toutes les directions pour mieux conscientiser

les citoyens sur la gravité de la pandémie et la nécessité d’observer les mesures permettant de limiter sa propagation, surtout en milieu rural.

« Vous êtes appelés à informer l’administration des personnes infiltrées par les frontières pour prendre les mesures qui s’imposent et épargner le pays du risque de contagion.

Soixante-trois individus, rentrés par les frontières, sont déjà arrêtés et confinés dans des hôtels et auberges de Seilibabi », a-t-il, conclu.

alwiam