Tambacounda enregistre son premier cas : Un guide religieux contaminé par un Chérif mauritanien

Jusque-là épargnée par la propagation du coronavirus, la région de Tambacounda a enregistré son premier cas. Et c’est dans le département de Goudiry qu’il a été détecté, selon le gouverneur de Tamba qui a fait face à la presse pour dévoiler l’information. Selon Oumar Mamadou Baldé, il s’agit d’un guide religieux qui a été contaminé par un Chérif testé plus tard positif en Mauritanie.

Il est originaire du village de Boyngueul, situé dans le département de Goudiry. Il s’était rendu à Médina Gounass pour rencontrer le Chérif sans savoir que le religieux était atteint.

Actuellement, informe le gouverneur, «le malade est isolé et une équipe médicale est déjà déployée au centre de santé de Goudiry pour sa prise en charge». Oumar Mamadou Baldé précise néanmoins que la Brigade d’hygiène a été mise à contribution pour aller désinfecter et le village en question et le centre de santé. En plus, il a été suspendu toute circulation sur l’axe Goudiry vers Tambacounda et Kidira. En attendant, les autorités essaient de retracer l‘itinéraire du malade pour identifier ses contacts.

