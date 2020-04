Le Roi du Maroc seul et unique protecteur des Marocains

Nul n’est en droit de contester le fait que le Roi du Maroc supervise en personne toutes les mesures prises dans le combat contre la pandémie du coronavirus (COVID-19) pour protéger les Marocains et ce, dès son apparition dans le Royaume du Maroc.

Ainsi, le Maroc a été pionnier dans la mise en œuvre d’une série de procédures radicales pour stopper la propagation du COVID-19 de manière drastique avec une rapidité surprenante et ce, à la faveur de l’adoption d’un plan de réponse efficace suivi de très près par le Roi Mohammed VI,

alors que de nombreux pays, dits hautement développés mais totalement nuls dans la prise de décision adéquate lors de catastrophes, ont tardé à prendre les décisions qui s’imposaient pour juguler cette crise sanitaire.

Pour en avoir le coeur net, il suffit de passer en revue les différentes mesures précoces prises par le Maroc pour faire face à la propagation de cette pandémie, telles que la suspension des vols internationaux avec plusieurs pays d’Europe ou la fermeture des Mosquées et des écoles et universités,et notamment la création, le 15 mars 2020, sur instructions du Souverain marocain, d’un Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus, doté initialement de 10 milliards de Dirhams.

Une initiative Royale qui, dit en passant, a suscité un vaste élan de solidarité dans ce pays, dans la mesure où ce fonds a reçu, et continue de recevoir, des contributions financières volontaires des principales entreprises du Royaume du Maroc, des compagnies d’assurance, des banques, des hauts fonctionnaires de l’Etat, des parlementaires et des citoyens marocains, qui se sont associés à cet acte de solidarité pour venir en aide aux plus démunis.

C’est pourquoi, la prise de ces décisions en temps opportun a été saluée par la presse internationale tels que les quotidiens El Pais, New York Times et le journal en ligne Byline Times et tant d’autres qu’il serait superflu de les citer.

Poursuivant son élan de générosité, et ce à l’approche du mois Sacré de Ramadan, le Roi du Maroc a accordé Sa Grâce à plus de 5.600 détenus, qui seront soumis à une surveillance, à des tests médicaux, ainsi qu’à une mise en quarantaine nécessaire à leur domicile et ordonné les mesures à même de renforcer la protection des détenus dans les établissements pénitentiaires, contre la propagation du COVID-19.

Les détenus bénéficiaires de cette Grâce Royale ont été sélectionnés sur la base de critères humains et strictement objectifs, qui prennent en considération leur âge, leur état de santé précaire et la durée de leur détention, ainsi que la bonne conduite, le bon comportement et la discipline dont ils ont fait preuve tout au long de leur incarcération.Ce processus sera exécuté par étapes successives.

Au final et au regard des cas enregistrés au Maroc et tenant compte de l’évolution de cette crise sanitaire dans les pays voisins sévèrement touchés, le Maroc a démontré qu’il a les capacités humaines et techniques pour faire face à cette pandémie et gère sérieusement et de manière efficiente cette situation, mobilisant ainsi toutes ses forces car la chose la plus urgente pour le pays est la santé de ses citoyens.

Surtout, les Marocains ne doivent pas oublier de féliciter les forces de sécurité et les Forces Armées Royales qui sont mobilisées face à cette pandémie du coronavirus et ce, bien avant les pays Européens, Arabes, Africains, Océaniques et Américains. Ils méritent toutes les félicitations du peuple marocain pour leurs actions sous le Commandement de leur Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Farid Mnebhi.

