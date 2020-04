Coordination des Associations culturelles nationales : Déclaration à propos du Covid-19

Depuis décembre 2019, le monde subit les ravages par l’épidémie coronavirus (COVID-19). Après les premiers cas, apparus à Wuhan en Chine, la maladie s’est propagée à une vitesse fulgurante sur la Terre entière. Aujourd’hui, plus de 3 milliards de personnes, soit prêt de la moitié des habitants de la planète sont contraints à un confinement plus ou moins strict, par peur d’une contamination, synonyme d’une progression exponentielle de la maladie. Les pays les plus riches et les plus puissants semblent désemparés, et les morts se comptent déjà par dizaines de milliers.

Le continent africain, et la Mauritanie qui, dans un premier temps, avaient semblé être épargnés, sont aujourd’hui dans une période de tourmente.

Pour l’ensemble de ces raisons,

– Consciente de la profonde inquiétude qui a gagné le monde face à la menace du Covid-19 ;

– Soucieuse de la gravité et de l’urgence de la situation à laquelle notre pays est exposé ;

– Convaincue de l’indispensable conjugaison des efforts et des volontés, dans un grand élan de solidarité nationale ;

– Persuadée de la pertinence et de l’opportunité de l’appel à la mobilisation générale lancé par les pouvoirs publics mauritaniens ;

La Coordination des Associations culturelles pulaar, sooninke et wolof (ARPRIM, APCLS, APROLAWO) s’engage à apporter sa modeste contribution à la lutte contre le virus COVID 19.

Á cet effet, ladite Coordination :

– appelle l’ensemble de ses membres, où qu’ils se trouvent, à se mobiliser et à se joindre au combat contre le Covid-19 ;

– exprime son ferme soutien aux mesures prises par le gouvernement mauritanien en vue de sauver le pays de cette redoutable pandémie ;

– sollicite du gouvernement l’adoption de larges mesures de soutien aux couches sociales les plus vulnérables de la population ;

– réclame de l’Etat la mise en œuvre d’une sensibilisation large et dynamique, exploitant toutes les langues nationales, et mobilisant tous les canaux, supports et outils de communication (écrits, audio, vidéos, internet, réseaux sociaux, etc.) ;

– en appelle au sens de l’intérêt collectif et de la discipline du peuple mauritanien ;

– exhorte les citoyens et les résidents étrangers, individuellement et collectivement, à une observation stricte des mesures d’hygiène et de semi-confinement décidées par les autorités sanitaires.

– Nouakchott, le 04/04/2020

Le Bureau de la Coordination