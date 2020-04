Pensant peut-etre mieux que le Maroc? L’Algérie rassure avec chloroquine (300 000 boites) et un nouveau genre d’antibiotique (500 000 boites)

L’Algérie compte le temps et se presse à vouloir à tout prix se débarrasser de cette Pandémie de COVID-19 ou, du moins, apaiser la situation et limiter les dégâts par n’importe quels moyens !

L’Algérie dans sa première réflexion et pour rassurer la galerie nationale a automatiquement opté pour la solution du Chloroquine qui lui semble être la seule issue pour en finir avec ce dangereux Coronavirus

Actuellement, l’Algérie dispose de 300 000 boites de Chloroquine qu’elle stocke dans ses hôpitaux pour pouvoir les utiliser dans les brefs délais au traitement des malades atteints du Covid-19, complémentés par l’apport de 500 000 autres boites de l’antibiotique « Azythromycine », afin d’espérer arriver au résultat escompté qui puisse mettre l’Algérie en toute sécurité, ne serait-ce que momentanément

Les responsables algériens, dans leurs dernières sorties, ont tous confirmés que la Chloroquine et l’antibiotique ont apporté grande satisfaction et que plus de 600 patients dans les différents établissements hospitaliers ont été bien traités, ce qui a permis la guérison de plusieurs malades.

Les responsables algériens rassurent mais…

