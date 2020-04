La vie s’organise pour les confinés de Mauritanie

Cela fait maintenant plus de deux semaines qu’un groupe de camping-caristes est bloqué en Mauritanie. Entouré par l’équipe de Mauritanie Aventure, avec laquelle il était parti pour un voyage au soleil, riche de rencontres et de découvertes, le groupe est actuellement stationné sur le terrain d’une auberge dans la ville aurifère de Chami. La vie s’organise doucement. Chacun passant le temps avec des activités organisées par Mauritanie Aventure.

Ce confinement forcé en Afrique subsaharienne oblige également les membres du groupe à s’adapter à la gastronomie locale. Les derniers menus ont donc été réalisés à partir de chameau préparé en ragoût, de phacochère dont les côtelettes et les filets grillés sont paraît-il succulents, et même de serpent accommodé avec du curry.

Mais l’angoisse des participants concernait surtout l’approvisionnement en médicaments. Certains d’entre eux suivent un traitement et ont des réserves jusqu’à la mi-avril. Heureusement, comme nous en a informés Guy Martin, responsable de Mauritanie Aventure : « Nous avons trouvé les médicaments les plus courants à Nouadhibou en faisant le tour des pharmacies de la ville. Pour les autres, nous avons contacté la centrale de répartition des médicaments pour toute la Mauritanie. Cet organisme les importe puis les répartit dans les officines. Il a transmis la liste des médicaments non trouvables en Mauritanie à son fournisseur français qui va les lui expédier par DHL. Pour un traitement oncologique, nous avons fait des recherches à Dakhla, au Maroc, et fait acheter le médicament qui va nous être livré. »

