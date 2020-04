Coronavirus : l’Elysée confirme la prolongation du confinement après le 15 avril

Alors que le pays vit son vingt-troisième jour de confinement, le bilan quotidien des morts ne faiblit pas. Emmanuel Macron s’exprimera le lundi 13 avril.

Le confinement des Français « va être prolongé » au-delà du 15 avril et Emmanuel Macron s’exprimera le lundi 13 avril, sa quatrième allocution télévisée depuis le 12 mars, a annoncé la présidence de l’Agence France-Presse (AFP), mardi 8 avril.

L’Elysée n’a pas précisé la nouvelle durée du confinement, alors que le bilan continue de s’alourdir et que de nombreuses communes décident de renforcer localement les restrictions de déplacement.

Dix-sept ouvertures de lits en réanimation depuis mardi, un chiffre en baisse depuis quatre jours

La propagation du Covid-19 en France

L’épidémie de Covid-19 continuait de traverser la France et le nombre de morts d’augmenter, mercredi. « La tension se relâche à peine dans certains services de réanimation de certaines régions mais devient encore plus forte dans d’autres régions », a déclaré le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, lors de son point quotidien.

541 morts supplémentaires ont été comptabilisés en milieu hospitalier depuis mardi, portant au total le bilan à 7 632 personnes mortes depuis le 1er mars ;

Le bilan concernant les Ehpad et établissements médico-sociaux n’a pu être actualisé aujourd’hui « en raison d’un problème technique ». Le bilan total dans ce type d’établissements reste donc de 3 237 morts, comme mardi ;

Le bilan total est aujourd’hui estimé à 10 869 personnes mortes en France du Covid-19, à relativiser par l’absence de la prise en compte du nombre de morts en établissement sociaux et médico-sociaux ;

30 375 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, (soit 348 places de lits supplémentaires attribués aux malades du Covid-19 en 24 heures), dont 7 148 cas graves en réanimation. 482 personnes ont été transférées en réanimation depuis la veille ;

Toutefois, avec les sorties, l’augmentation nette du nombre de patients en réanimation est de moins en moins forte, avec un solde de + 17 (contre + 59 mardi, + 94 lundi et + 140 dimanche). Cet indicateur, qui permet de mesurer le nombre d’ouvertures de lits, est très suivi par les professionnels, car il pointe la pression sur le système de santé.

La France entre en récession, avec une économie paralysée par l’épidémie et le confinement

Alors que 6,3 millions de salariés sont concernés par le chômage partiel, le produit intérieur brut (PIB) s’est effondré de 6 %, selon la Banque de France, qui a publié sa première enquête de conjoncture prenant en compte les effets des mesures de confinement entrées en vigueur le 17 mars.

Compte tenu du recul de 0,1 % du PIB au quatrième trimestre 2019, la France est donc entrée en récession – celle-ci se caractérisant par deux trimestres consécutifs de recul de la production intérieure brute. L’activité économique globale a chuté de 32 % pendant la quinzaine de confinement de mars. Par rapport à la crise financière de 2008, la baisse de l’activité induite par le confinement est bien plus forte.

Le directeur de l’ARS Grand-Est limogé

Le gouvernement a mis fin mercredi aux fonctions de directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) Grand-Est de Christophe Lannelongue, qui avait suscité un tollé en estimant vendredi qu’il n’y avait « pas de raison de remettre en cause » le comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (Copermo), qui prévoit la suppression sur cinq ans de 174 lits (sur 1 577 en 2018) et de 598 postes au centre hospitalier régional de Nancy (sur environ 9 000).

Les propos de Christophe Lannelongue avaient suscité l’ire de nombreux élus lorrains, qui ont été plusieurs à écrire à Olivier Véran. Celui-ci avait ensuite annoncé la suspension de tous les plans de réorganisation d’hôpitaux.

Un durcissement des mesures à l’échelle locale

Après avoir évoqué la perspective d’un « déconfinement » la semaine dernière, l’exécutif ne veut plus en entendre parler. Pas question d’aborder dès maintenant la sortie de crise, au risque de donner l’impression aux Français qu’ils pourraient relâcher la vigilance. Le gouvernement les exhorte à respecter avec la même rigueur les dispositions en vigueur depuis le 17 mars, tout en préparant les esprits à des mesures de restriction de liberté sur le temps long.

« Il serait prématuré de parler de date de sortie. On doit déjà attendre que le stock de patients en réanimation baisse, ce qui n’est pas encore le cas », estime un proche du chef de l’Etat cité par Le Monde, en soulignant que « le virus est encore loin de disparaître ».

Le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, a ainsi autorisé les préfets, en lien avec les maires, à durcir les mesures en cas de relâchement.

La Ville de Paris a interdit toute activité sportive individuelle dans la capitale entre 10 heures et 19 heures à partir de mercredi.

Une mesure identique a été adoptée, sur décisions préfectorales, dans les départements voisins du Val-de-Marne, Val-d’Oise et de Seine-et-Marne.

La ville de Biarritz a envisagé d’interdire la « station assise de plus de deux minutes » sur ses bancs, avant de faire marche arrière. En revanche, plus possible de s’asseoir du tout sur un banc à Béziers : « Puisqu’il y a eu un relâchement dans le respect du confinement, la ville a décidé de procéder à l’enlèvement des bancs publics », a précisé sur Twitter la municipalité dirigée par Robert Ménard.

Le préfet de Guadeloupe a, lui, pris un arrêté qui restreint « la liberté de circuler, d’aller et venir et de commerce sur l’ensemble de l’archipel pour le week-end pascal, du samedi 11 avril à 14 heures jusqu’au mardi 14 avril à 7 heures ».

A Sceaux (Hauts-de-Seine), le maire UDI Philippe Laurent a annoncé avoir pris un arrêté obligeant les habitants de plus de dix ans à se couvrir le nez et le visage avant de sortir.

A Nice, le port du masque sera obligatoire dès le déconfinement, dont la date est encore inconnue, a annoncé le maire de la ville Christian Estrosi.

Un essai clinique a commencé, la France continue de recevoir des masques

En attendant un vaccin éventuel, un essai clinique consistant à transfuser du plasma sanguin de personnes guéries vers des « patients en phase aiguë de la maladie » a débuté.

En France, les premiers patients ont commencé mardi à donner leur plasma (la partie liquide du sang qui concentre les anticorps après une maladie). Deux cents personnes guéries seront ainsi prélevées et 60 malades inclus dans l’essai clinique (30 recevront le plasma-convalescent et 30 un placebo), avant « une première évaluation » dans « deux à trois semaines », selon l’AP-HP, l’Inserm et l’Etablissement français du sang (EFS). Chaque don de plasma pourrait « sauver trois ou quatre vies », selon Eldad Hod, spécialiste des transfusions qui dirige cette expérience à l’hôpital Irving de l’université Columbia.

Pendant ce temps, la France poursuit ses efforts pour s’approvisionner en masques, et ses « commandes sûres » atteignent désormais 1,6 milliard d’exemplaires, a assuré le ministre de la santé, Olivier Véran. Le gouvernement maintient pour l’heure sa recommandation d’en réserver l’usage aux soignants et aux personnes infectées. Concernant le gel hydroalcoolique, en revanche, « il y a une très forte production » et « nous ne sommes plus en difficulté » dans ce domaine, a fait savoir le professeur Salomon.