(COVID-19) La Mauritanie avance sous la vision éclairée du Président de la République

Les résultats de mise en œuvre du plan national de lutte contre le Coronavirus dévoilent une vision éclairée du Président de la République le président de l’UPR M. Sidi Mohamed Ould Taleb Oumar.

Les résultats de mise en œuvre du plan national de lutte contre le Coronavirus et le train de mesures d’accompagnement ont dévoilé la vision éclairée de Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et l’efficacité du plan national, a affirmé le président de l’Union Pour la République (UPR) au pouvoir M. Sidi Mohamed Ould Taleb Oumar.

Un plan national qui reflète un niveau de conscience et de responsabilité inégalables, qu’on retrouve également dans le discours de Son Excellence le Président de la République prononcé le 25 mars dernier, a-t-il dit, exprimant aussisa satisfaction quant à l’interaction des dirigeants des partis politiques, en formant un bloc impénétrable mettant le pays à l’abri de la pandémie et à sa propagation.

Le président de l’UPR Sidi Mohamed Ould Taleb Oumar avait présidé mardi passé une réunion en présence des présidents des partis politiques représentés au Parlement, tenue au siège de l’Union à Nouakchott.

Une rencontre organisée en présence du gouvernement représenté par le ministre de l’équipement et des transports, également le président du sous-comité interministériel de lutte et de suivi du Coronavirus chargé de la logistique et du délégué général de la solidarité nationale de Solidarité nationale et de lutte contre l’exclusion « Taazur ».

Les chefs de parti ont été informés à cette occasion de l’état d’exécution du plan national pour empêcher la propagation du Coronavirus.

Ils ont reçus par ailleurs des réponses satisfaisantes sur les questions qu’ils ont posées sur le sujet.

Save Save Le président de l’UPR Sidi Mohamed Ould Taleb Oumar préside une réunion en présence des présidents des partis politiques

65.8K Followers