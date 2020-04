Défier le Covid-19 en Mauritanie fait découvrir le «trésor» que représente le Président pour le pays

La propagation du Coronavirus à travers le monde entier a révélé le précieux et inépuisable « trésor » que représente le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani pour la Mauritanie, après avoir mis le pays dans un état d’alerte maximale, adoptant le fameux adage «mieux vaut prévenir que guérir ».

Le Président a été à la mesure de l’évènement, à travers son dévouement au service du citoyen, s’employant corps et âme à assurer la santé et la sécurité dans un contexte mondial confus et vague, où les forteresses sanitaires les plus solides se sont effondrées les unes après les autres comme un château de carte.

En effet, dés la propagation du Coronavirus hors de son foyer d’origine en Chine, pour continuer sa conquête meurtrière du reste du monde, le Président est resté en permanence à son bureau, pour suivre la dangereuse situation et donner des instructions immédiates conformément à l’évolution de celle pandémie dévastatrice, qui continue de sémer le chaos et la psychose partout à travers le monde et dans les Etats voisins en particulier.

Le peuple mauritanien a pris également conscience, lorsque le Covid-19 a frappé le monde arabe et africain, que la stratégie prônée par la direction nationale pour lutter contre la maladie, était bien mûrie et prête et que sa mise en œuvre était immédiate, stricte et globale pour tous, qu’il s’agisse du confinement des revenants de l’étranger ou de ceux qui se sont mêlés les uns aux autres dans leur mise en quarantaine.

La stratégie mauritanienne était pionnière dans la sous-région ; ce qui s’est soldé par le minimum de cas de contamination, un seul décès consécutif à une crise cardiaque avant d’être testé positif au Coronavirus en plus d’une parfaite organisation des conditions de confinement largement appréciées par l’opinion nationale et internationale.

Le président a fait le meilleur choix, en nommant un Premier ministre efficace et une équipe gouvernementale distinguée et homogène, qui ont réussi à relever tous les défis auxquels la population était confrontée, à commencer par l’eau polluée dans le village d’ Ajouer Tenhamed jusqu’à la pandémie du Coronavirus en passant par les inondations de Seilibaby.

En effet, le Premier ministre l’ingénieur Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya, également président du comité interministériel chargé de la lutte et du suivi du Coronavirus, a veillé scrupuleusement à la mise en œuvre des instructions du Président avec la vitesse et la rigueur requises.

La stratégie, élaborée et exécutée par le Président, a été vivement saluée par l’Organisation Mondiale de la Santé et largement appréciée par le peuple mauritanien, lequel a exprimé sa reconnaissance à un président qu’il a élu et qui n’a pas déçu ses attentes et ses espoirs.

L’agence Al Wiam d’Information saisit cette occasion pour lever le chapeau très haut à cette Direction, qui a prouvé qu’elle est digne de la confiance faite au programme du Président sur la base duquel il a été plébiscité le jour du scrutin au cours des élections présidentielles de juin 2019.

C’est aussi le cas du programme du gouvernement adopté par le parlement et des autres actions de lutte contre la pauvreté et le chômage lancés depuis l’apparition du Coronavirus, le tout couronné par une stratégie qui a mis le pays à l’abri d’une pandémie meurtrière ayant abattu des citadelles demeurées intactes à travers les temps devant les violents ouragans.

alwiam.info

65.8K Followers