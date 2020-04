Le roi Mohammed VI a nommé ce mardi 7 avril Othman El Ferdaous ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports et Said Amzazi nouveau porte-parole de l’exécutif, Hassan Abyaba, le fameux « Ould El Azzouzi » quitte le gouvernement.

Said Amzazi dirige déjà le grand département de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Hassan Abyaba est remercié, selon nos câbles, pour son comportement maladroit lors des rencontres officielles.

Pour rappel, c’est bien lui qui s’est trompé en prononçant « Ould El Azzouzi’ s’adressant au président de la république islamique de Mauritanie,, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors d’une visite à Nouakchott.

Il a également commis de nombreuses bourdes commentant les travaux du conseil de gouvernement à la presse.

La dernière action attribuée à Hassan Abyaba avant son départ, est son communiqué publié ce lundi indexant certains dépassements et fautes professionnelles qu’auraient commis certains médias étrangers dans le traitement du coronavirus au Maroc.

El Ferdaous était quant à lui secrétaire d’État chargé de l’Investissement auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique.

