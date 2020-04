Mauritanie : Bouamatou débloque un milliard d’ouguiya contre le Covid-19

En Afrique, les hommes d’affaires se mobilisent face à la crise du Covid-19. Comme le Nigérian Aliko Dangote ou l’Anglo-soudanais Mo Ibrahim, Mohamed Bouamatou répond à l’appel de son pays et du continent contre cette pandémie, qui a déjà fait 20.000 morts dans le monde. Le philanthrope mauritanien a annoncé une aide d’un milliard d’ouguiya, soit un peu plus de trois millions de dollars US.

Le gouvernement créé un fonds ouvert aux contributions volontaires

Tout juste rentré d’un exil de dix ans, Mohamed Bouamatou a répondu présent à l’appel de son pays qui affronte la crise du coronavirus.

Le chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avait annoncé la création d’un fonds national de solidarité sociale pour lutter contre la pandémie et ses conséquences. « Ce fonds déjà doté de près de 60 millions USD sur ressources publiques est ouvert aux contributions volontaires », a précisé Ghazouani dans un message à la Nation.

C’est dans ce cadre que Mohamed Bouamatou a débloqué une aide financière d’un milliard d’ouguiya, soit un peu plus de trois millions de dollars US. Cet argent, qui provient des fonds illégalement saisis par l’ancien président Mohamed Abdel Aziz, a été mis à la disposition du gouvernement mauritanien. Il servira à financer de nombreuses actions dont l’acquisition de médicaments, l’appui à 30.000 familles pauvres, la prise en charge par l’Etat des taxes douanières ou encore le soutien aux importations de blé, d’huile, de lait en poudre, de légumes et de fruits.

« Donnez aux hôpitaux, aux soignants, à la recherche, aux ministères de la Santé » Mohamed Ould Bouamatou

Mohamed Ould Bouamatou a également appelé les patrons d’Afrique à sauver le continent, qui risque de connaitre le pire scenario que craint l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « En tant que philanthrope, je me permets d’appeler toutes les élites africaines, tous les hommes d’affaires du continent, toutes les entreprises saines, toutes les multinationales actuellement en Afrique, à prendre conscience de cette urgence sanitaire et à participer activement à la lutte contre le virus. Donnez aux hôpitaux, aux soignants, à la recherche, aux ministères de la Santé », a lancé, dans une tribune, le président de la Fondation pour l’Egalité des Chances en Afrique.

En Mauritanie, d’autres hommes d’affaires ont eux aussi annoncé des dons importants en solo comme Mohamed Ould Nougueid, qui dirige le groupe éponyme Abdallahi Ould Nougueid (AON) actif dans le secteur bancaire, la pêche, l’import et le BTP. Il a versé un milliard d’ouguiya tout comme l’Union nationale du patronat de Mauritanie (UPNM) dirigée par Zine El Abidine.

Un premier décès du Covid-19 en Mauritanie

En Afrique, la Banque mondiale a déjà annoncé, début mars, un plan d’urgence de 12 milliards de dollars pour aider les pays africains qui en ont besoin à « prendre des mesures efficaces » contre la pandémie. Pour sa part, le Fonds Monétaire International (FMI) a promis cinquante milliards de dollars.

Lundi matin, la Mauritanie enregistrait au total 5 cas confirmés de coronavirus, dont 2 guérisons et un décès. Il s’agit d’une femme mauritanienne de retour de France le 16 mars.

